Финансовые новости: Запуск механизма контроля агрессивности лимитных заявок на фондовом рынке

Информируем вас, что представленный с 04 декабря 2023 года в состоянии технической готовности механизм контроля агрессивности лимитных заявок на рынке акций планируется запустить в промышленную эксплуатацию в системе фондового рынка с 25 декабря 2023 года.

Механизм применим для “стаканных” режимов купли-продажи, в том числе для режимов OTC с ЦК. Исполнение по лимитной заявке может осуществляться до тех пор, пока цена заключаемых сделок на покупку (продажу) будет не больше (не меньше) установленного допустимого отклонения от лучшей цены продажи (покупки) в момент подачи поручения. В зависимости от типа заявки по остатку, неисполненный объем либо снимается (Полностью или отклонить, Снять остаток), либо размещается в “стакан” виде отдельной заявки (Поставить в очередь).

Планируется установить максимальное отклонение цены сделок от величины лучшей встречной заявки для инструментов рынка акций: 5%.

Если при подаче заявки цена очередной потенциальной сделки выходит за установленное ограничение, то подаваемая заявка снимается в размере остатка, пользователь получает ошибку с текстом

“(1320) Лимитная заявка #%ld не может быть удовлетворена полностью – превышено установленное ограничение агрессивности для лимитной заявки.

Заявка снята.”

Вводимые ограничения не будут применяться в аукционах открытия и закрытия, при постановке лимитных заявок “в Аукцион закрытия”, а также в дискретных аукционах.

Ограничения будут применяться в зависимости от типа заявки:

· Полностью или отклонить – если в момент выставления лимитной заявки цена хотя бы одной из сделок может превысить предельное значение, то такая заявка снимается системой с возвратом ошибки “Лимитная заявка #%ld не может быть удовлетворена полностью – превышено установленное ограничение агрессивности для лимитной заявки. Заявка снята.”.

· Снять остаток – если цены сделок по лимитной заявке достигли предельных значений, при этом у заявки есть неисполненный остаток, такой неисполненный остаток снимается.

· Поставить в очередь – лимитная заявка исполняется до тех пор, пока цены сделок по этой заявке не превышают предельное значение. Если в лимитной заявке указана цена не хуже предельной, рассчитанной в момент ее выставления, то неисполненный остаток такой заявки ставится в очередь по указанной в этой заявке цене. Если в лимитной заявке указана цена хуже предельной, рассчитанной в момент ее выставления, то после достижения в сделках предельной цены неисполненный остаток такой заявки снимается. В случае если объем в выставленной заявке превышает совокупный объем встречных заявок неисполненный остаток данной заявки становится в очередь в Торговой системе по цене, соответствующей указанным в заявке дополнительным признакам исполнения по цене.

· Айсберг-заявки – аналогично заявкам с признаком “Поставить в очередь”.

· Book or cancel (заявка с признаком “Только пассивная”) – по общим правилам действия механизма, заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка.



