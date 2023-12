Учёные СПбГАСУ удостоены правительственной премии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Юрий Панибратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ в области науки и техники. В числе награждённых – доктор экономических наук, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор-консультант кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ, ректор нашего вуза с 1990 по 2005 г. Юрий Панибратов и бывший профессор кафедры технологии строительного производства Геннадий Бадьин.

Столь высокой оценки учёные удостоились за исследование «Разработка и внедрение научных и технических основ высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территорий Северного морского пути России».

«Освоение Арктики имеет стратегическое значение для развития экономики нашей страны. Это зона важных энергетических ресурсов, в том числе нефти, природного газа, руды, редких металлов, редкоземельных элементов. Однако удалённость, суровый климат, ограниченный сезон строительства, редкая плотность населения, кадровый дефицит квалифицированных специалистов, низкий процент автоматизации труда осложняют развитие Арктики. В данной научной работе мы предложили сборно-разборные решения, которые позволяют в указанных условиях за короткие сроки изготавливать, транспортировать, производить монтаж конструкций зданий и сооружений. Научные исследования и разработки доказали практическую целесообразность и эффективность, поскольку ускоренное строительство создаёт условия как для проживания специалистов, так и для развития производства и научных исследований», – пояснил Юрий Панибратов. Юрий Павлович напомнил, что в 2018 г. данная научная работа была отмечена Правительством Санкт-Петербурга. Её актуальность и перспективность, а также дальновидность профессоров подтвердило время: в 2020 г. президент России Владимир Путин подписал Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 г. Разработки учёных СПбГАСУ решают поставленные в ней отраслевые задачи.

«Премия Правительства подтверждает, что мы выполнили работу по поручению президента в полной мере с учётом современных требований экономического развития Арктики», – заключил Юрий Павлович.

