Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» третий год подряд возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Она заняла первое место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лонг-лист рейтинга подготовила Ассоциация кластеров и технопарков России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации по результатам работы 32 ОЭЗ из 26 регионов страны. ОЭЗ оцениваются по нескольким критериям, среди которых инвестиционная активность резидентов, благоприятные условия для предпринимательской деятельности, наличие инфраструктуры и земельных ресурсов, информационная открытость и активность, реализация глобальных экономических вызовов.

«Особые экономические зоны технико-внедренческого типа — это уникальные по своему назначению территории. Они специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и ее доведении до промышленного использования. На этом сосредоточена деятельность предприятий ОЭЗ “Технополис Москва”, поэтому она становится ключевым центром высокотехнологичной промышленности столицы. Эксперты при составлении рейтинга высоко оценили динамику ее развития, широкий набор мер поддержки и сервисов, которые способствуют быстрому росту компаний. Так, объем инвестиций резидентов столичной ОЭЗ за девять месяцев 2023 года уже превысил результат за весь прошлый год и достиг почти 35 миллиардов рублей. Кроме того, за три квартала было создано свыше двух тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В 2022 году резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создали около двух тысяч рабочих мест — в 1,4 раза больше, чем в 2021-м. Тогда они вложили в свое развитие почти 32 миллиарда рублей. Сейчас на шести площадках столичной ОЭЗ действует более 200 компаний, в которых работают 16,3 тысячи человек. Накопленный объем их инвестиций за все время превышает 160 миллиардов рублей.

Третья победа особой экономической зоны Москвы в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России говорит о том, что она становится ведущей площадкой для развития высокотехнологичного бизнеса и достижения целей технологического суверенитета. Каждый год в ОЭЗ «Технополис Москва» открывается 10–15 новых производств. Компании разрабатывают и выпускают лекарства, роботов, микроэлектронику и другую высокотехнологичную продукцию.

Москва активно реализует кластерный подход к развитию промышленности и поддерживает создание площадок, где разработчики и производители трудятся в кооперации, обмениваются опытом и тестируют разработки. Так, в прошлом году на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформировали три высокотехнологичных объединения: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и фармацевтики. В этом году к ним присоединился Федеральный центр беспилотных авиационных систем, созданный по поручению Президента Российской Федерации в индустриальном парке «Руднево».

В 2022 году столичная ОЭЗ внедрила на своих площадках ESG-модель, направленную на достижение целей устойчивого развития, что было принято во внимание экспертами при составлении рейтинга. Многие резиденты уже привнесли в управление бизнесом стандарты ESG, и сейчас компании используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО 2 . Ожидается, что в 2024 году концепцию устойчивого развития внедрят более 20 процентов предприятий, работающих на территории ОЭЗ.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI