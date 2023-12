Студенты теперь могут изучать морфологические проявления редких болезней в новом музее НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского открылся новый музей патолого-анатомического отделения. В нем представили уникальную коллекцию, посвященную костной патологии. Музей смогут посещать медицинские работники и студенты медицинских вузов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Музей патологической анатомии, который открылся на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, — это прежде всего серьезная учебная база для всех начинающих врачей. Будущие врачи смогут изучать морфологические проявления самых редких заболеваний на экспонатах, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов и болезней. Сейчас для медработников и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии. В нее вошли полноценные скелеты, отдельные кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 1930-х годов», — добавила Анастасия Ракова.

В коллекции, посвященной заболеваниям костей, представлены уникальные экспонаты, которым уже 100 лет. Один из них — скелет женщины с болезнью Педжета, при которой кости деформируются и утолщаются. Кроме того, сохранились фотографии, на которых видно, как прогрессировала болезнь вплоть до конца жизни пациентки в возрасте 60 лет.

Студенты медицинских вузов, ординаторы и практикующие врачи смогут узнать о людях, которые основали научную школу патологической анатомии. В частности, про руководителя патолого-анатомической и судебно-медицинской службы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Арсения Русакова. В экспозиции представлены его портреты, поздравительные открытки и переписка с выдающимся врачом-хирургом Сергеем Юдиным.

Помимо этого, с 1930-х годов в музее сохранилась коллекция, посвященная судебно-медицинской службе. В ней представлены акты судебно-медицинских вскрытий, фотографии, протоколы судебных заседаний и выездов на места происшествий, а также документы, рассказывающие об истории развития отечественной патолого-анатомической службы. Гости увидят подлинные документы специалистов и их личные вещи. Среди экспонатов — воссозданный рабочий стол профессора и доктора медицинских наук Николая Пермякова, а также его печатная машинка и микроскоп.

Отделение патологической анатомии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — крупный научно-практический центр столичной патолого-анатомической службы. Помимо проведения посмертных вскрытий, большая часть работы отводится диагностике: прижизненным патолого-анатомическим исследованиям биопсийного и операционного материала для установления достоверных диагнозов.

