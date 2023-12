Сокровища Cевера: как развивается туристический и креативный потенциал Мурманска и Териберки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

АНО «Креативная экономика» при экспертно-аналитической поддержке Института исследований культуры факультета городского и регионального развития (ФГРР) НИУ ВШЭ представила качественное исследование туристского потенциала Арктического региона. В ходе исследования специалисты АНО отправились в главные туристские локации региона — Мурманск и Териберку, где провели более 20 глубинных интервью. В исследовании приняли участие местные жители, представители туристического бизнеса в регионе, а также приезжие предприниматели, нелегально оказывающие туристические услуги. С 2014 года на этой территории, особенно в направлении села Териберка и Мурманска, отмечается рост потока туристов. С 2017 года поток туристов увеличился на 30% и составил 534 000 человек за 2022 год. При этом Териберка перенасыщена гостями практически на протяжении всего года, поток туристов снижается только в октябре и ноябре. Исследователи отмечают три основные цели туристических поездок в Арктику

Кинотуризм Одним из первых и основополагающих драйверов роста туристического потока в Териберку стал фильм «Левиафан», вышедший на российские экраны в 2014 году. Териберка после этого стала одним из главных киномест в России, село попало во внутренние и международные рейтинги. Постепенный рост популярности привел к развитию туристической инфраструктуры: появлению отелей, маршрутов и т.д. Наблюдение за природой Еще одним магнитом для туристов стала уникальная арктическая природа. В частности, северное сияние, ежегодно привлекающее более тысячи человек. Только за 2023 год поток туристов в Териберку вырос на 51%. Пик сезона приходится на февраль, когда природное явление наиболее заметно, а температура воздуха становится относительно комфортной.

Еще одно природное явление, на которое приезжают посмотреть туристы, — ежегодная миграция китов. На фотоохоту за этими млекопитающими люди летят со всей страны. И в первую очередь жители Европейской части России, которым сюда ближе добираться, чем до Камчатки, где можно увидеть аналогичное явление. Перелет из Санкт-Петербурга занимает менее двух часов — из этого региона прибывает 36% от всего туристического потока, и чуть больше двух часов лететь из Москвы — из российской столицы в Арктику прибывает 22% от всего туристического потока. Гастротуризм Гастрономические фестивали, по мнению исследователей, стали одним из важнейших факторов привлечения туристов в Арктический регион. Некоторые жители Териберки даже называют ее поселком ресторанного типа. Ежегодно тысячи людей приезжают, чтобы попробовать традиционную кухню Русского Севера, в которую входят такие деликатесы, как морской еж, морской гребешок, оленина, ягель и другие продукты. Также туристов привлекает рыбалка и спорт: сноукайтинг, яхтинг, кемпинг. По мнению авторов исследования, популярность Мурманска и Териберки обусловлена комплексом причин. Расположение буквально «на краю света», куда при этом можно добраться на автомобиле из Центральной России, уникальные природные условия, морские пейзажи, леса, флора и фауна региона дополняются социальными трендами — стремлением запечатлеть на фото и видео уникальный опыт, желанием поделиться этим контентом в социальных сетях. Нарастающий туристический поток приводит к реструктуризации экономики Арктического региона. Производства, ранее ориентированные на местных жителей и экспорт продукции в другие регионы, начинают перестраиваться и создавать продукцию для туристов. Это касается как рыбодобывающих компаний, так и местных промыслов. Например, бренд «Норд Вест» создает одежду из рыбьей кожи — традиционного материала поморов. Сейчас, по мнению исследователей, перед местной администрацией и жителями региона стоит нетривиальная и одновременно жизненно важная задача — поддерживать и стимулировать развитие всех сфер экономики региона, не останавливаясь только на туризме, но также думать о том, как справиться с чрезмерным потоком туристов в Териберку.

Александр Сувалко, заместитель директора Института исследований культуры ФГРР ВШЭ, автор исследования «Сегодня Териберка испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку, что обусловлено многими факторами: влияние кинотуризма, интерес рыбаков, рост внутреннего туризма и потока гостей из-за рубежа, желающих увидеть северное сияние. Заметно, что в Мурманской области активно работают над ограничением влияния на экосистему этого малого арктического поселения, включая создание ООПТ, интеграцию практики “Зеленый экран” и т.д., однако, на наш взгляд, необходимо активнее открывать новые туристические маршруты в целях диверсификации потоков и разрабатывать комплексный мастер-план для Териберки. Мы также предложили ряд других предварительных рекомендаций, которые требуют доработки при комплексном и регулярном обследовании Териберки».

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика» «Териберке удалось вызвать крайне высокий интерес у туристов, который растет с каждым годом. Нам было важно проанализировать опыт территории и ответить на вопрос, почему у Териберки получилось стать таким притягательным местом для туристов. Исследование показало, что в данном случае сошлись различные факторы, в числе которых, например, такие креативные индустрии, как гастрономия, кино, медиа, которые сегодня оказывают огромное влияние на развитие территорий и создание их привлекательных образов. Российские туристы готовы и могут осваивать новые неизведанные туристские маршруты в России, и на это существует огромный запрос. Рекомендации, я рассчитываю, будут взяты в работу местными властями, а опыт северных территорий послужит хорошей практикой для других регионов».

