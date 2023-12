Собянин: Реализуем два проекта КРТ в Перове и Филях-Давыдкове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице реализуют еще два проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Перове и Филях-Давыдкове. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На двух территориях возведут более 710 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут свыше 5,7 тысячи рабочих мест. Здесь построят новое жилье, в том числе по программе реновации, а также объекты общественно-деловой и социальной инфраструктуры. В результате полузаброшенные и малоиспользуемые территории превратятся в современные городские кварталы.

Так, на части бывшей промзоны «Прожектор» площадью 25,52 гектара около станции метро «Перово» построят общественно-деловые и социальные объекты, включая две школы на 2100 учеников, три детских сада на 825 детей, поликлинику на 350 посещений в смену, художественную и музыкальную школы, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и жилые дома по программе реновации. Градостроительный потенциал участка составляет 411,1 тысячи квадратных метров недвижимости, здесь создадут более 1,7 тысячи рабочих мест.

На второй площадке — незастроенной территории площадью 7,94 гектара на Староволынской улице около станции метро «Минская» — появятся новостройки, общественно-деловые и социальные объекты, включая школу на 210 учеников и детский сад на 105 воспитанников. Градостроительный потенциал участка — 300 тысяч квадратных метров недвижимости, город получит не менее четырех тысяч рабочих мест.

На данный момент на стадии реализации находится 55 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь задействованных участков составляет более 733 гектаров, на них возведут свыше 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате в городе создадут не менее 139 тысяч рабочих мест.

