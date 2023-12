Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В преддверии Нового года Сергей Собянин вручил жителям столицы государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы.

«Своим трудом, умением и своим отношением вы заслужили эти награды, — отметил Мэр Москвы. — Строители, промышленники, работники социальной сферы сделали все, чтобы наш город и дальше процветал. Благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, участвовал в создании конфессионального мира, духовного подъема в нашей стране и нашем городе».

Сергей Собянин напомнил, что прошедший год был непростым, но столица не останавливала свое развитие и реализацию основных проектов.

«Развивалась экономика, в прошедшем году динамика развития достигла 16 процентов. Это вообще рекордный уровень динамики с учетом того, что мы находились, по сути дела, в экономической блокаде со стороны западных стран. Мы продолжали строить социальные объекты, объекты здравоохранения, образования, транспорта», — сказал Мэр Москвы.

В 2023 году были открыты два Московских центральных диаметра (МЦД-3 и МЦД-4), Большая кольцевая линия метро, Московский скоростной диаметр, северный дублер Кутузовского проспекта и целый ряд других проектов, которые завершили создание мощного транспортного каркаса в Москве.

Завершена реконструкция 200 городских поликлиник, которые теперь отвечают единому современному стандарту, введен новый комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова и инфекционная больница № 1, ставшая самой высокотехнологичной в стране.

Проведена огромная работа совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Воздушно-космическими силами Российской Федерации, чтобы обезопасить Москву от ударов беспилотников, а также налажена помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Сегодня государственные награды России и города Москвы получил 41 человек — каждый из них внес свой вклад в развитие города в этом году. Это настоящие профессионалы, большие таланты и гордость», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

Государственные награды Российской Федерации

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Татьяна и Сергей Скворцовы, которые растят четверых детей.

За смелость и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За отвагу на пожаре» награжден Дмитрий Большаков, оперативный дежурный Пожарно-спасательного центра Москвы. В ночь на 29 августа 2022 года Дмитрий принимал участие в ликвидации пожара, возникшего на 11-м этаже Российского научного центра хирургии. Благодаря его отваге и высокому профессионализму был ликвидирован очаг пожара, огонь не распространился на другие этажи, а в отделении кардиологии был спасен маломобильный пациент.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена коллективу редакции газеты «Вечерняя Москва» за заслуги в развитии средств массовой информации, многолетнюю добросовестную работу и в честь 100-летия со дня основания издания. А заместитель генерального директора редакции по общим вопросам Владимир Манжула удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Благодарностью главы государства отмечены председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдинов и муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Вклад в научную, педагогическую и общественную деятельность Владимира Зорина, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

По словам Владимира Зорина, получать такую награду именно в Москве — большая честь: «Москва — самый русский и самый многонациональный город. Здесь живут, помимо русских, представители практически всех национальностей, а их у нас ни много ни мало 104, 87 языков и наречий, десятки тысяч этнокультурных организаций и объединений, а религиозных — 32 тысячи. И все это большое сообщество живет дружно».

Несколько медиков получили государственные награды за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области здравоохранения.

Орденом Пирогова награжден Константин Тарасов, заместитель начальника отдела кадров городской клинической больницы (ГКБ) имени М.П. Кончаловского. Он отметил, что Москва достигла больших успехов в области здравоохранения.

«Я достаточно долго работаю в системе здравоохранения города Москвы, и за последнее десятилетие произошли просто удивительные изменения. Кто находится внутри системы, кто находится внутри медицинской службы города Москвы, тот может это по достоинству оценить. Ну а наши пациенты и все жители города Москвы могли убедиться лично», — сказал Константин Тарасов.

Медаль Луки Крымского вручили Александру Демидову, врачу-анестезиологу ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, и Людмиле Николаенко, старшей медсестре стационарного отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушениями функций периферической нервной системы и костно-мышечной системы № 6 филиала № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Вклад в строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетняя добросовестная работа Владимира Филимонова, начальника столичного управления реконструкции непроизводственных объектов Московской государственной экспертизы, были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заслуги москвичей отмечены также Почетной грамотой Президента Российской Федерации и почетными званиями «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Российской Федерации».

Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента России в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099).

Награды города Москвы

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее жителей награждены:

— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (40 лет) — Татьяна Сигаева, руководитель транспортно-инженерного центра Научно-исследовательского и проектного института генерального плана города Москвы;

— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (30 лет) — Николай Брачков, заместитель генерального директора АО «Московский метрострой», и Алексей Помпик, главный инженер ООО «Строймехсервис метростроя».

За большой вклад в совершенствование и развитие системы образования города Москвы, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» награждены учитель биологии школы № 1950 Инна Канзапетова и учитель математики школы № 1568 имени Пабло Неруды Ирина Карпенко.

За высокий профессионализм и успешное выступление на международном конкурсе сварщиков Arc Cup International Welding Competition 2023, который проходил с 19 по 24 ноября в городе Хух-Хото Китайской Народной Республики, трое работников АО «Мосгаз» награждены почетными грамотами Правительства Москвы. Это Станислав Демидов, электрогазосварщик участка техобслуживания и ремонта службы эксплуатации газопроводов № 3 управления по эксплуатации газопроводов низкого давления, Константин Константинов, ведущий инженер службы главного сварщика, и Дмитрий Панчу, электрогазосварщик цеха № 3 по производству котельного и газового оборудования службы производства котельного и газового оборудования управления по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий «Моспромгаз».

Кроме того, жителей столицы удостоили почетных званий «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы» и «Почетный работник транспорта города Москвы».

Виктория Безрукова, директор Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», поблагодарила Сергея Собянина за проект «Искусство — детям».

«Мы видим, как сегодня меняется жизнь московских школьников и студентов, с каким большим удовольствием они приходят в наши образовательные учреждения, какой непростой конкурс они выдерживают при поступлении и затем идут работать в ведущие театры нашей страны и нашего города», — уточнила Виктория Безрукова.

