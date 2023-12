«Роснефть» разработала новую технологию гидроразрыва пласта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе совместно со специалистами АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») разработали и внедрили новую технологию комбинированного гидроразрыва пласта (ГРП). Суть технологии состоит в закачке пропанта* в определённой последовательности. Таким образом, достигается увеличение ширины трещины горной породы по всей ее высоте, что позволяет в 2-3 раза увеличить дополнительную добычу нефти.

Свою эффективность технология показала при ее испытании на месторождениях «Башнефти» в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции**. При комбинированном ГРП дебит нефти в два раза превысил средние показатели.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Последовательность закачки пропанта при комбинированном ГРП определяется при моделировании процесса в специальном программном обеспечении с учетом результатов передовых лабораторных исследований.

Полученные результаты показали перспективность новой технологии ГРП для разработки месторождений с карбонатным коллектором пласта. Потенциал применения новой технологии – более 3 тысяч скважин в периметре Компании.

*Пропант – особо прочный гранулированный материал, используемый при гидравлическом разрыве пласта.

**Волгоуральская НГП – часть крупного нефтегазоносного бассейна, расположенного в России на территории Восточно-Европейской платформы.

19 декабря 2023 г.

