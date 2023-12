Пятеро студентов МГУ стали победителями проекта «Твой Ход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пятеро студентов МГУ – участников Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю». Победителями стали: Александр Демчук, Дарья Игнатова, Мария Синицына, Михаил Леонтьев и Владислав Пигин.

Финал третьего сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошёл на ВДНХ в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» – 2023. Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Потом авторы лучших проектов защищали результаты своих работ перед экспертами на очных Окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты.

Александр Демчук, участник направления «Человек – знаковая система», презентовал экспертам проекта «Твой Ход» Telegram-бот «Консультант МФК» для студентов МГУ. Бот использует алгоритмы машинного обучения, чтобы рекомендовать студентам межфакультетские курсы на основе академических интересов, истории предыдущих курсов и карьерных целей. Инструмент помогает учащимся принимать более обоснованные решения о выборе курса и улучшать общий академический опыт. Для создания проекта Александр собрал информацию о курсах и провёл опросы среди студентов, чтобы бот выдавал максимально корректные рекомендации.

«При выборе курсов иногда разбегаются глаза. Очень хочется выбрать что-то не только интересное, но и полезное для себя. Так у меня появилась идея создать бота-помощника. Теперь к нему можно обратиться при выборе курсов на следующий семестр. Он учитывает все важные данные, включая академические интересы человека и курсы, которые он уже прошёл. Здорово, что я получил положительный отклик о проекте не только от однокурсников, но и от экспертов проекта “Твой Ход”», – рассказал Александр Демчук.

Дарья Игнатова, участница направления «Человек – художественный образ», представила просветительский проект о малых городах России «Вглубь». Он знакомит россиян в возрасте от 13 до 18 лет с культурно-историческим богатством провинций России. В ходе реализации проекта прошли очные и заочные мероприятия, на которых участники из малых и крупных городов страны обменялись знаниями. Онлайн-мероприятия предшествуют основным и делают проект более доступным для аудитории. На конференции «Журналистика – четвёртая власть» и семинаре «На языке медиа» приглашённые эксперты – выходцы из провинции познакомили молодёжь с азами медиаграмотности и вдохновили слушателей своим примером. Основные очные мероприятия программы «Вглубь» прошли в Железногорске Курской области, Болхове Орловской области и Солнечногорске Московской области. В эти города приехали эксперты-студенты факультета журналистики МГУ и в течение 4-5 дней провели мастер-классы по дизайну, съёмке, работе перед камерой, редактированием и продвижением своего продукта.

«Наша программа позволила участникам получить знания от студентов столичного вуза и, надеемся, заставила их переосмыслить культурное достояние малой родины. В онлайн-формате пользователи смогли узнать новое о русской провинции и сформировать более детальное представление о культуре России. Эксперты проекта “Твой Ход”, спасибо за интерес к моей идее! Для меня это очень многое значит, в том числе и в профессиональном плане», – призналась Дарья Игнатова.

Мария Синицына, участница направления «Человек – знаковая система», представила портал научно-популярных маршрутов центрального федерального округа SciTravel. Он содержит карту 18 регионов, где собрана наглядная подборка научно-популярных объектов с указанием адреса, цены, контактов и детального описания, а также с подготовленными научными турами для покупки. По идее создателей, проект способствует повышению доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. Платформой могут воспользоваться российские туристы всех возрастов для участия в научных экспедициях.

«Весь проект начался с мысли, что было бы круто, если бы существовал агрегатор путешествий, только не для туризма, а для науки. Я даже поискала, но оказалось, что такого проекта нет. Пришлось создавать свой. Он уникален для нашей страны. Меня очень поддерживали кураторы и эксперты проекта “Твой Ход”. Я неоднократно обращалась с вопросами к организаторам проекта и к студенческому сообществу. Большое счастье, что когда-то я решила сделать шаг в пользу неизвестного и зарегистрироваться на платформе “Твой Ход”», – рассказала Мария Синицына.

Михаил Леонтьев, участник направления «Человек – человек», создал проект «Будь здоров, Березники!». Он направлен на профилактику употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного отношения к здоровью среди подростков и молодёжи.

Михаил провёл встречи в образовательных учреждениях с подростками и молодёжью Березников. Победитель даже записал онлайн-курс со специалистами здравоохранения, правоохранительных органов, психологом, чтобы помочь молодым людям сформировать сознательное, ценное и ответственное отношение к своему здоровью. В заключение проекта Михаил подготовил книгу с материалами о здоровом образе жизни. В ней читатель найдёт рекомендации о том, как изменить свой образ жизни, чтобы быть более здоровым и счастливым.

«Мне кажется, слишком много о здоровом образе жизни сказать нельзя. Я сам часто замечал, насколько сильно романтизируют разного рода зависимости. Скучно – сходи в бар, весело – сходи в бар, хочешь увидеть друзей – сходи в бар. Всё это вытесняет правильное отношение к своему организму. Надеюсь, мой проект покажет школьникам из небольшого города альтернативы нетрезвому времяпрепровождению», – поделился Михаил Леонтьев.

Владислав Пигин, участник направления «Человек – человек», представил экспертам проекта «Твой Ход» креативную фабрику неудач «Это провал». Команда создала ресурс, на котором люди разных профессий и социальных групп рассказывают о своих личных ошибках, объясняя, к чему они привели. Пользователи сайта могут найти на нём истории неудач в формате небольших статей, полезных советов, вертикальных видеоинтервью. Этот контент должен помочь читателям преодолеть трудности, развиться и стать сильнее.

«Креативная фабрика неудач “Это провал” – место, где люди могут найти поддержку, вдохновение и знания, необходимые для преодоления трудностей и достижения успеха. Мы верим в силу неудач и в то, что каждый провал может стать толчком к новым высотам. Мне нравится говорить о нашем проекте “С нами вам не придётся падать самим, потому что мы нашли тех, кто сделал это за вас!”. Мы с командой считаем, что истории падений запоминаются и усваиваются намного лучше, чем истории взлётов», – поделился Владислав Пигин.

