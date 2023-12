Профессор ГУУ выступил на Всероссийской конференции к 30-летию со дня принятия Конституции РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Правовой вектор конституционного развития России (к 30-летию Конституции Российской Федерации)».

В мероприятии приняли участие член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох, депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова, заместитель начальника МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя по научной работе, полковник полиции Василий Федорович, профессорско-преподавательский состав университета, ведущие ученые высших образовательных и научных организаций Российской Федерации, представители общественных организаций, практических подразделений правоохранительных органов, курсанты, слушатели и адъюнкты университета.

Открыл встречу Василий Федорович, который отметил важность вопросов, связанных с 30-летием со дня принятия Конституции Российской Федерации и предложил участникам мероприятия вносить конструктивные предложения по проблемам правового вектора конституционного развития России.

Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох в своем выступлении подчеркнул, что, учитывая современную ситуацию в сфере миграции населения, необходимо разрабатывать более эффективные и действенные подходы к оптимизации миграционной политики и управлению миграционными процессами, включая разработку и утверждение новой Стратегии государственной миграционной политики Российской Федерации.

Мероприятие собрало представителей различных сфер и стало платформой для обмена опытом и идеями наиболее актуальных теоретических и практических вопросов в части реализация концептуальных документов в сфере социально-экономического развития российского государства; особенностей конституционно-правового обеспечения национальной безопасности в современных условиях; правового положение иностранных граждан и лиц без гражданства в условиях развития миграционного законодательства; развития законодательства о гражданстве Российской Федерации.

