Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Глава Правительства РФ Михаил Мишустин вручил премию Правительства РФ в области науки и техники Президенту МФТИ Николаю Кудрявцеву. Высокой наградой отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов и их внедрению на крупнейших в мире Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) с проектной производительностью 3 млн куб. м в сутки для повышения экологической безопасности и устранения загрязнений Московского региона.

Технологические решения, ставшие результатом совместной 30-летней работы МФТИ и Научно-производственного объединения «Лаборатория импульсной техники», спин-оффа МФТИ, а также московского «Водоканала», опережают зарубежные аналоги по своей эффективности и являются «зелеными», природоподобными, то есть не наносят вреда окружающей среде. Благодаря этой разработке повысится качество жизни не менее чем 15 миллионов жителей Московского региона за счет исключения химического и бактериального загрязнения окружающей среды. Мы благодарны за столь высокую оценку труда коллектива. Она мотивирует нас на дальнейшие технологические подвиги. Мы не будем останавливаться», — прокомментировал президент МФТИ Николай Кудрявцев в своем ответном слове.

Церемония награждения прошла в Доме Правительства. Премию получили авторские коллективы 20 лучших научных работ, выполненных на высочайшем научном уровне и доказавших свою практическую эффективность.

“От всей души хочу поздравить вас и ваши коллективы. Все вы говорили о людях, которые вместе с вами решали научные задачи, работали. И, конечно, это общая заслуга, но вы — лидеры. Надеюсь, что вы передадите вашим коллегам самые теплые слова и пожелания от нас, членов Правительства», — подчеркнул Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI