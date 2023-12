«Приоритет-2030»: Политех в ТОП-10 ведущих исследовательских вузов страны по итогам защиты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Министерство науки и высшего образования России подвело итоги отбора среди университетов-участников государственной программы «Приоритет-2030». По итогам защит Политех вошел во вторую лигу исследовательского трека, поднявшись на одну позицию в сравнении с прошлым годом и заняв 9 место.

Напомним, Политех представил итоги работы за 2023 год по программе «Приоритет-2030» в начале декабря. О проведенных научных исследованиях и разработках доложила команда экспертов СПбПУ во главе с ректором Андреем Рудским.

«В этом году нам удалось показать командный дух и рефлексивность Политеха, — подчеркнул ректор СПбПУ. — Мы рассказали как о достижениях, например, запуске мелкой серии, внедрении шести продуктов в экономику, так и о препятствиях, с которыми сталкиваемся, например, со сложностью масштабирования лучших практик в столь большом университете».

«В этом году среди участников программы произошла заметная ротация. При этом Политех сохранил достойные позиции, подтвердив статус одного из лидеров исследовательского трека. Такой результат обоснован ежедневной командной работой наших ученых и управленческого персонала. Мы идем к выводу наших команд в продуктовое мышление и инвестиционную логику, что позволяет перестроить подходы к достижению целевой модели университета, — прокомментировала и.о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская. — В следующем году продолжим развивать научную базу, масштабировать и внедрять социально-значимые разработки, формировать НПР-центричную модель внутри университета и взращивать лидеров, укрепляющих экономику страны».

Со следующего года изменена специфика формирования базовой части гранта. Теперь сумма будет ежегодно варьироваться в зависимости от числа обучающихся на Цифровой кафедре университета. В то же время изменился объем финансирования трёх лиг специальных треков. Это позволило Политеху увеличить финансовое обеспечение программы развития в 2024 году.

