Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложения Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минсельхоза России о выводе из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров.

Протокол заседания утвердил Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Предложения были сформированы на основе консультаций с представителями бизнеса с целью поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний.

Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары. Соответствующее постановление Правительства РФ будет подготовлено Минэкономразвития России. Планируется, что изменения вступят в силу во второй половине января 2024 года.

Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тыс. тонн томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке.

government.ru

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI