Политех – участник ХХI международного форума «Газ России 2023»

15 декабря в Москве прошел ХХI международный форум «Газ России 2023», организованный Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». «Газ России» — это специализированная площадка, ежегодно собирающая профессионалов и экспертов газовой отрасли, руководителей органов государственной власти России, крупнейших российских и зарубежных нефтегазовых компаний, представителей отраслевой науки. Специалисты обсуждают наиболее актуальные вопросы развития российской газовой индустрии в контексте событий на мировом энергетическом рынке.

Делегация Политехнического университета приняла участие в пленарной сессии на тему «Российская газовая отрасль в меняющемся мире. Тенденции развития». С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Основные тенденции развития в газовой отрасли отметили президент союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, а также министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

На форуме прошла конференция «Подготовка кадрового потенциала нефтегазовой отрасли в условиях санкционного давления и современных вызовов». Её модератором стал ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор, академик РАО Виктор Мартынов.

Президент РГО, председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный отметил: Задача государства, образовательных учреждений и компаний ТЭК так настроить систему образования, чтобы выпускники инженерного вуза или колледжа проходили в процессе обучения практику на предприятиях отрасли. Чтобы молодой человек, выйдя из учебного заведения, обладал необходимыми навыками, знаниями и был востребован в отрасли .

Помощник проректора по образовательной деятельности по координации проекта «Опорный вуз ПАО „Газпром“» Янис Олехнович выступил на панельной дискуссии «Российский и зарубежный опыт подготовки молодых специалистов в части профессиональных и надпрофессиональных компетенций». Тема обсуждения: «Создание и развитие образовательных продуктов университетов под запросы рынка: опыт СПбПУ». Доклад высоко оценил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Владислав Нигматулин. Он предложил расширить сотрудничество по тематике «Прогнозирование и оценка показателей востребованности специалистов».

Важным показателем дальнейшего продуктивного сотрудничества между Политехническим университетом и РГО является подписание соглашения в сфере образования и науки на 5 лет. В финале форума выступил президент РГО Павел Завальный. Он подвел итоги мероприятия и поблагодарил всех за активную работу!

