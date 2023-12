Победителей конкурсов КНВШ из СПбГАСУ чествовали на Ассамблее молодых учёных и специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Лауреаты СПбГАСУ. Верхний ряд, слева направо: Андрей Зима, Никита Тихонов, Юрий Цветков; нижний ряд, слева направо: Алёна Ведерникова, Глафира Бачманова, Александра Глухова, Анастасия Атамуратова

В Многофункциональном комплексе «Горный» Санкт-Петербургского горного университета 18 декабря состоялась XXVI Санкт-Петербургская ассамблея молодых учёных и специалистов. Мероприятие проводится ежегодно с целью популяризировать науку, продемонстрировать лучшие проекты начинающих петербургских исследователей.

Традиционно участниками ассамблеи становятся победители конкурсов грантов для студентов, аспирантов, молодых учёных и молодых кандидатов наук, а также студенты – получатели именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга. Организатор конкурсов – Комитет по науке и высшей школе.

Лучших молодых учёных Петербурга от лица губернатора города Александра Беглова поздравил вице-губернатор Владимир Княгинин.

Руководство нашего вуза представляли проректор по научной работе Евгений Королев и заместитель начальника управления научной работы Екатерина Куколева.

На торжественном заседании ассамблеи чествовали победителей конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым учёным, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и стипендиатам Правительства Санкт-Петербурга.

В этом году 17 представителей нашего вуза удостоились 18 наград.

Гранты Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов получили:

Кирилл Ануфриев, студент пятого курса специалитета автомобильно-дорожного факультета;

студент пятого курса специалитета автомобильно-дорожного факультета; Павел Бакусов, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий;

старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий; Алёна Ведерникова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций;

старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций; Александра Глухова, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций;

доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций; Андрей Зима, студент второго курса магистратуры архитектурного факультета;

студент второго курса магистратуры архитектурного факультета; Роман Козаков, выпускник бакалавриата факультета экономики и управления;

выпускник бакалавриата факультета экономики и управления; Тимофей Семенюк, студент пятого курса специалитета автомобильно-дорожного факультета;

студент пятого курса специалитета автомобильно-дорожного факультета; Елена Сорокина, старший преподаватель кафедры транспортных систем, аспирантка автомобильно-дорожного факультета;

старший преподаватель кафедры транспортных систем, аспирантка автомобильно-дорожного факультета; Юрий Цветков, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ.

В конкурсе на получение субсидий молодым учёным и кандидатам наук победу одержал Алексей Марусин, доцент кафедры технической эксплуатации транспортных средств.

За высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности стипендий Правительства Санкт-Петербурга в 2023–2024 гг. удостоены:

Анастасия Атамуратова, студентка второго курса магистратуры архитектурного факультета;

студентка второго курса магистратуры архитектурного факультета; Г лафира Бачманова, студентка четвёртого курса бакалавриата факультета инженерной экологии и городского хозяйства;

студентка четвёртого курса бакалавриата факультета инженерной экологии и городского хозяйства; Диана Войстрик, студентка четвёртого курса бакалавриата факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте;

студентка четвёртого курса бакалавриата факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте; Андрей Зима, студент второго курса магистратуры архитектурного факультета;

студент второго курса магистратуры архитектурного факультета; Игорь Михневич, студент третьего курса бакалавриата автомобильно-дорожного факультета;

студент третьего курса бакалавриата автомобильно-дорожного факультета; Сергей Рогулёв, студент пятого курса бакалавриата архитектурного факультета;

студент пятого курса бакалавриата архитектурного факультета; Карина Саркисова, студентка третьего курса автомобильно-дорожного факультета;

студентка третьего курса автомобильно-дорожного факультета; Никита Тихонов, студент четвёртого курса бакалавриата факультета инженерной экологии и городского хозяйства.

Андрей Зима, отмеченный сразу двумя наградами, рассказал, что получил грант за научный проект под названием «Развитие социокультурных пространств с объектами культурно-досуговой инфраструктуры на территориях периферийной зоны ядра Санкт-Петербургской агломерации как основа для создания комфортной городской среды». Научный руководитель студента – доцент кафедры градостроительства Михаил Виленский.

Андрей Зима занимается данной темой в рамках написания магистерской диссертации на кафедре градостроительства. Он изучил проблему формирования объектов культурно-досуговой инфраструктуры на периферии города и особенности периферийных территорий, включая социокультурные. Развитие социокультурных пространств автор рассматривает как одну из первоочерёдных мер для формирования комфортной городской среды на периферийных территориях.

Стипендию Правительства Санкт-Петербурга Андрей Зима получил за научные и творческие достижения по профилю деятельности. Среди научных достижений студента магистратуры – научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК России и публикации в журналах, индексируемых в РИНЦ, участие в международных и всероссийских архитектурно-градостроительных конференциях. Творческими достижениями стали победы и призовые места на международных и всероссийских смотрах-конкурсах выпускных квалификационных работ и курсовых проектов. Большинство наград Андрей получил за выпускную квалификационную работу «Комплексное освоение территории периферийного района Санкт-Петербургской агломерации на примере деревни Новосаратовка». Кроме того, в текущем году Андрей участвовал в конкурсе «Студент года», проводимом Комитетом по науке и высшей школе, в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве».

«Хочу поблагодарить наш университет за предоставленную возможность участия в этих конкурсах, для меня это большая честь!» – сказал Андрей Зима.

Алёна Ведерникова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, этом году вновь одержала победу в конкурсе молодых учёных с тематикой «Совершенствование расчёта трубобетонных элементов конструкций». Алёна Андреевна продолжила прошлогодний проект по разработке программы расчёта трубобетонных элементов обратным численным и численно-аналитическим методом, разработала интерфейс приложения и опубликовала две статьи по теме. «Ассамблея в этом году, как и в прошлом, организована очень хорошо: хочется выразить благодарность и организаторам, и тем, кто непосредственно помогал нам сориентироваться в здании Санкт-Петербургского горного университета, выдавал дипломы, фотографировал, вёл награждение», – отметила она.

Дмитрий Мельниченко на стенде СПбГАСУ

В рамках ассамблеи состоялась выставка достижений молодёжи научно-образовательной сферы Санкт-Петербурга. Стенд СПбГАСУ представляли Андрей Никулин, заведующий кафедрой техносферной безопасности, и студент Дмитрий Мельниченко.

СПбГАСУ продемонстрировал программу виртуальной реальности «ТрудлабVR» и компьютерную обучающую программу «Умный труд». Применение технологии виртуальной реальности позволяет погрузить обучающегося в цифровой двойник полигона «Умный труд» для выполнения обучающих заданий. Кроме того, как федеральная инновационная площадка наш университет представил результаты исследований в рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли».

