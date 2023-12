Первый управленческий получил благодарность от Правительства Московской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 декабря 2023 года в доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония Единого выпуска слушателей Президентской Программы подготовки управленческих кадров Московской области, на которой Государственный университет управления был награжден Благодарственным письмом за успешную работу по подготовке руководителей для экономики Московской области и активное участие в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров от областной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Письмо вручено проректору Дмитрию Брюханову, руководителю Президентской программы в ГУУ.

Государственный университет управления принимает активное участие в реализации Программы с момента ее основания и занимает ведущие позиции по качеству дополнительного профессионального образования среди вузов России, реализующих Президентскую программу.

На мероприятии с торжественным словом к выпускникам Программы обратились:

— заместитель начальника управления государственной и муниципальной службы Администрации Губернатора Московской области Виктор Мокеров;

— ответственный секретарь Московской областной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров Любовь Евреинова;

— начальник регионального ресурсного центра Московской области Ирина Старцева.

Выступающие отметили значимость реализации Программы для формирования широкого класса высококвалифицированных специалистов в области управления и организации производства, отвечающих современным вызовам, а также требованиям экономики.

Далее выпускникам были вручены дипломы об успешном окончании Президентской программы. Затем Ириной Старцевой были отмечены вузы – участники реализации Программы в Московской области, подчеркнут вклад ГУУ в реализацию зарубежных стажировок выпускников Программы в течение двух последних лет.

Напомним, что в 2023 году ГУУ провёл зарубежные стажировки в Турции, Китае, Казахстане и Египте.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI