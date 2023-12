От старинной игрушки до блинов по-царски: для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили более четырех тысяч мастер-классов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новом, юбилейном сезоне на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут более четырех тысяч мастер-классов на любой вкус. Гости будут готовить блюда и напитки по традиционным русским рецептам, расписывать посуду и мастерить старинные аксессуары.

Сувениры и игрушки в стилях разных эпох

В этом году фестиваль посвятили Москве и москвичам. Площадки оформлены в стиле разных эпох. Так, на Манежной площади в тематической зоне торговой Москвы можно узнать интересные факты о городе XIX века, а также смастерить праздничные сувениры, рождественские украшения и елочные игрушки из сушеных апельсинов, орехов и специй. В сказочной мастерской «Карамельной мануфактуры» проводят занятия для самых юных гостей. Ребята украшают карамельные заготовки различных форм, например снеговика или елочки.

На площадке, посвященной современной Москве, предложат посетить школу каллиграфии или сконструировать световой архитектурный макет и новогодний костюм человека будущего. В мастерской Москвы ремесленной посетители создают изделия в традиционном стиле, в том числе кукол из лыка, лоскутков или шерсти, фонарики из соломы и нитяной браслет. В купеческой Москве мастерят новогодние подарки и сувениры — ватную игрушку «Калач», объемные снежинки, украшение для дома «Аленький цветочек».

На площади Революции гостей ждет знакомство с традициями боярской Москвы. Здесь научат делать сувениры в стиле XVI–XVII веков, например игрушку «Бояре московские, нарядные» из цветного картона с подвижными элементами и росписью, ватную игрушку «Сказочный терем» или настольный теневой театр с героями лубочных картинок.

На этих площадках также проводит мастер-классы по изготовлению знаменитых елочных украшений из ваты мануфактура «Московская игрушка».

Новогодние сладости и винтажная посуда: что можно приобрести на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Роспись посуды, чеканка монет и ткацкое ремесло

В чайной мастерской на Тверской площади гости знакомятся с традициями московского чаепития и готовят чай по фирменному рецепту. На фестивальной площадке можно также посетить занятие по созданию украшений для дома, например декорированию рождественской свечи или росписи тарелки зимними пейзажами. Чайную тематику продолжает площадка на Соколово-Мещерской улице. Тут гостям предлагают нарисовать эскизы для упаковок чая и рекламные плакаты. А на улице Хачатуряна посетителей ждет квиз и занятие по созданию книги московских рецептов угощений к чаю.

Атмосфера старины царит на мастер-классах на площадках на Матвеевской улице, в Олимпийской Деревне и на пересечении улиц Молодцова и Сухонской. Гости могут принять участие в изготовлении старинных поделок и примерить на себя роль ремесленников — расписать елочные шары в стилистике русского императорского фарфора, отчеканить монеты-украшения эпохи Петра I или сделать деревянных матрешек.

В сквере у станции метро «Некрасовка» обучают работе с тканью. Здесь гости заглядывают в старинные переулки, где изготавливают подставки под кружки в технике ковровой вышивки, создают головные уборы XVIII века и старинные новогодние книги. На Коптевском бульваре можно своими руками сделать подарочную бонбоньерку, соткать салфетку для праздничного стола или придумать эскиз вечернего платья с турнюром — элементом женского костюма XIX века.

Исторический календарь, советские традиции и высокотехнологичная Москва

Историю появления праздника Новый год жителям и гостям столицы рассказывают на площадке в проезде Серебрякова. Участники мастер-классов создают исторический календарь на 2024 год, изготавливают веера и костюмы бояр. На Авиационной улице можно научиться делать ювелирные украшения, например серьги из камней, брошь для бального платья, кулон-камею с лентой и новогоднюю диадему по эскизам модельеров XIX века.

В Парке Горького работает лавка подарков, где посетителям предлагают примерить на себя роль купца и придумать дизайн подарочной упаковки и сундучков.

На бульваре Дмитрия Донского посетителей ждет мастерская советских новогодних игрушек. Тут воссоздают символы и достижения советского времени на афишах, елочных шарах и флажках. Участники мастерят солдатиков, гирлянды, игрушки-качалки и расписывают деревянного Деда Мороза. А на Волгоградском проспекте можно научиться издавать журналы и шить карнавальные костюмы.

На Сиреневом бульваре в Троицке фестивальная площадка посвящена современной Москве. Гостей знакомят с высокотехнологичным освещением города, архитектурой и транспортом мегаполиса. Участники мастер-классов создают макеты зданий, поезда-сюрпризницы и елочные украшения со светодиодами. Юных гостей заинтересуют занятия по электронике и механике на площадке Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, их проводят на Вешняковской улице.

Кулинария как часть истории Москвы

На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» на улицах Теплый Стан, Ключевой, Святоозерской, а также в Парке Горького проводят кулинарные мастер-классы. В меню — рецепты старинной купеческой кухни. Гости готовят блины по-царски, кулебяку с уткой, гречку по-купечески, говядину по-строгановски, московский калач.

На Профсоюзной улице и Ореховом бульваре гости узнают секреты приготовления блюд московской дворянской кухни. Тут готовят разнообразную выпечку: ягодные пироги, расстегаи с семгой, губники с грибами и курицей, а также сытные мясные блюда, например жаркое из утиной грудки с картофелем, биточки из индейки и телятину с грибами и овощами.

На Волгоградском проспекте и Митинской улице гости приобщаются к советским кулинарным традициям. Тут выпекают московские плюшки, готовят грибной жюльен и делают главные новогодние салаты оливье и сельдь под шубой. Посетителям дают возможность пожарить микояновские котлеты и собрать бургер на пышной булочке в стиле 1930-х годов. Здесь также варят морс из смородины и подают его с оладьями.

Блюда московской боярской кухни предлагают приготовить в Олимпийской Деревне. Участники мастер-классов осваивают традиционные рецепты выпечки и ароматных напитков — это иван-чай с медом и медовыми ватрушками, клюквенный и черничный морсы с пирожками, настоящий московский чай, классическая кулебяка с рыбой и сбитень с грушей, который подается с мягкой булочкой.

От средневековых кундюмов до НЛО-бургеров: чем удивит гурманов фестиваль «Путешествие в Рождество»

Узнать подробную программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В этом году 36 площадок фестиваля посвящены истории Москвы и ее жителям. Гости увидят реконструкции быта семи эпох, смогут купить сувенир на ярмарке и потанцевать на дискотеке на льду. Для посетителей проведут более четырех тысяч праздничных мастер-классов, организуют свыше 1500 представлений. Для детей пройдут новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки.

