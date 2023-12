Около 2,8 миллиона анализов качества московской воды провели в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства с начала года провели около 2,8 миллиона анализов качества столичной воды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Физико-химические и микробиологические показатели воды, которая поступает в краны москвичей, находятся на круглосуточном контроле. Он начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. За январь — ноябрь этого года провели около 2,8 миллиона исследований воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем требованиям и нормативам», — отметил заммэра.

В столице работают четыре станции водоподготовки. Их общая производительность — более шести миллионов кубометров при сегодняшней норме ежедневного потребления почти три миллиона кубометров.

Состояние водопроводной воды на всех этапах ее пути до потребителя к анализируют по 184 показателям. Более 500 автоматических анализаторов дополнительно работает на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с них поступают в единую информационную систему, которая позволяет специалистам оперативно менять технологические режимы очистки.

