Новый чат-бот Мосжилинспекции поможет москвичам по вопросам перепланировки

Чат-бот Мосжилинспекции, который заработал в «Телеграме», поможет москвичам с вопросами перепланировки в квартире. Он подскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненные работы и избежать вариантов, которые будет невозможно утвердить. Кроме того, в его алгоритме содержатся ответы на вопросы, которые чаще всего задают жилищным инспекторам. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Вначале бот предложит выбрать из четырех госуслуг интересующую категорию, а после этого — углубиться в тему. Здесь также можно по ключевому слову подобрать необходимую информацию, посмотреть часто задаваемые вопросы. После работы пользователям предложат оценить бота.

Услуга по согласованию перепланировки предоставляется только в электронном виде. Подать заявление и направить документы можно через личный кабинет на портале mos.ru. Там же отразится информация о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Собственники недвижимости стали в два раза активнее согласовывать перепланировку помещений после перевода госуслуги в электронный вид. Рост ее популярности произошел благодаря упрощению процедуры и снижению административных барьеров.

Наиболее распространенные работы по переустройству и перепланировке — это демонтаж и возведение перегородок, не являющихся несущими, устройство совмещенного или раздельного санузла, перестановка плит, раковин, унитазов и ванн.

