НИУ ВШЭ получил самый высокий грант программы «Приоритет-2030»

Высшая школа экономики подтвердила свои ведущие позиции в первой группе направления «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030». Кроме этого, университет получил самый высокий грант для обучения студентов цифровым компетенциям, продемонстрировав лидерство в образовании в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«ВШЭ последовательно с 2017 года развивает концепцию тотального формирования цифровых компетенций и компетенций работы с большими данными у студентов всех образовательных программ и направлений. И это дает результаты и заложило фундамент лидерства НИУ ВШЭ в образовании в области искусственного интеллекта. И позволит в дальнейшем развивать инструменты искусственного интеллекта и работы с большими данными по отношению к различным предметным областям», — отметил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. Проект Data Culture, ставший для любого вышкинца обязательным элементом подготовки, с 2022 года при поддержке Минобрнауки России и Минцифры России был интегрирован в проект «Цифровая кафедра» программы «Приоритет-2030». Студенты всех направлений подготовки изучают методы и инструменты анализа больших данных для решения профессиональных задач. В независимой оценке сформированности сквозных цифровых навыков принимают участие представители ведущих российских цифровых компаний.

Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных и информационного поиска НИУ ВШЭ и проекта «Цифровая кафедра»: «Сегодня Data Culture — это большая система, для работы которой мы ежегодно привлекаем больше ста преподавателей и ассистентов, разрабатываем новые методические материалы, создаем онлайн-курсы, прорабатываем с академическими руководителями новые возможности в дисциплинах и проектах для студентов. У нас преподают разработчики и аналитики из крупнейших ИТ-компаний, в проект активно вовлекаются наши выпускники. Безусловно, именно Data Culture стала фундаментом, позволившим нам занять лидерские позиции по обучению студентов “цифре”. При этом мы только в начале пути. Сейчас происходит качественный сдвиг в сфере ИИ, связанный с появлением больших генеративных моделей и с ростом объемов доступных данных во многих областях. Современные методы ИИ во многом сырые, они сложны в использовании, зачастую нет простых и удобных инструментов, но все равно мы должны дать студентам всех направлений навыки применения ИИ в своих задачах. Мы уже проектируем и встраиваем курсы по адаптации нейросетевых методов для прикладных задач. В ближайшее время мы усилим проектную составляющую в обучении: каждый студент должен будет подтвердить свои цифровые компетенции, выполнив проект с применением современных методов машинного обучения и ИИ. Мы уверены, что ИИ — это важный инструмент, который трансформирует многие профессии и процессы, и наши студенты точно смогут возглавить эту трансформацию». Вышка открыта для взаимодействия с другими университетами. Образовательный ИТ-модуль Вышки может быть реализован не только в рамках программ двойных дипломов с НИУ ВШЭ, но и отдельно в смешанном или полностью онлайн-формате. Разработанная в Высшей школе экономики модель интеграции модулей по цифровым компетенциям в основные образовательные программы позволит овладеть цифровыми компетенциями студентам любых направлений подготовки.

