НИУ ВШЭ открыл англоязычный сайт по стратегическому развитию университета

Инициативы и возможности в рамках стратегического развития Вышки теперь доступны для иностранных коллег: Дирекция программы развития запустила англоязычный сайт о реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ. Новый сайт представляет собой точку входа для иностранных партнеров и студентов и содержит актуальную информацию о приоритетах, целях и задачах стратегического развития НИУ ВШЭ, а также удобную навигацию по каждому из ключевых направлений развития Вышки. Здесь можно найти всю информацию о реализуемых инициативах, историях успеха и лучших практиках стратегического развития в виде мини-кейсов. В блоке новостей отображаются достижения Вышки в ходе реализации интегрированной программы развития. В перспективе планируется расширение сайта за счет раздела с ежегодной презентацией ключевых результатов и показателей, отражающих процесс трансформации университета. Еще одной важной задачей нового сайта является вовлечение иностранных студентов, исследователей, университетов и ассоциаций в процессы трансформации Вышки. Для этого на сайте предусмотрен раздел со ссылками на страницы университетского портала с образовательными программами, актуальными исследованиями и иными возможностями для сотрудничества. Команда дирекции ожидает, что новый сайт станет эффективным каналом коммуникации Вышки с ключевыми стейкхолдерами в процессе комплексной трансформации университета.

Елена Одоевская, проректор НИУ ВШЭ Высшая школа экономики является национальным исследовательским университетом мирового уровня. Мы активно наращиваем присутствие в международных институциональных и предметных рейтингах. В 2023 году у нас значительно вырос прием иностранных абитуриентов на программы магистратуры. Международные постдоки являются гражданами 18 стран. Активно развивается сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Южной Америки. В 2023 году санкт-петербургская Вышка открыла три зеркальные лаборатории с зарубежными партнерами из Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Мы ожидаем, что в 2024–2025 годах будет реализовано несколько масштабных международных проектов в рамках интегрированной программы развития. Обновленный сайт на английском языке расскажет о нашей стратегии, ключевых инициативах и результатах нашим иностранным партнерам, студентам, сотрудникам, поможет найти единомышленников в нашем стремлении к академическому совершенству в любой точке мира.

