НИУ ВШЭ открыл англоязычный сайт по стратегическому развитию университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Инициативы и возможности в рамках стратегического развития Вышки теперь доступны для иностранных коллег: Дирекция программы развития запустила англоязычный сайт о реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ. Новый сайт представляет собой точку входа для иностранных партнеров и студентов и содержит актуальную информацию о приоритетах, целях и задачах стратегического развития НИУ ВШЭ, а также удобную навигацию по каждому из ключевых направлений развития Вышки.

Здесь можно найти всю информацию о реализуемых инициативах, историях успеха и лучших практиках стратегического развития в виде мини-кейсов.

В блоке новостей отображаются достижения Вышки в ходе реализации интегрированной программы развития. В перспективе планируется расширение сайта за счет раздела с ежегодной презентацией ключевых результатов и показателей, отражающих процесс трансформации университета.

Еще одной важной задачей нового сайта является вовлечение иностранных студентов, исследователей, университетов и ассоциаций в процессы трансформации Вышки. Для этого на сайте предусмотрен раздел со ссылками на страницы университетского портала с образовательными программами, актуальными исследованиями и иными возможностями для сотрудничества.

Команда дирекции ожидает, что новый сайт станет эффективным каналом коммуникации Вышки с ключевыми стейкхолдерами в процессе комплексной трансформации университета.