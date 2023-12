На новой выставке в центрах госуслуг расскажут о сказках и их роли в воспитании детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центры госуслуг и Главархив подготовили новую выставку «Сказка — первый наставник». Экспозиция рассказывает о видах сказок и их значении в воспитании детей. Посмотреть ее можно во всех офисах «Мои документы» и онлайн на сайте Главархива.

В экспозиции посетители найдут интересные факты о сказках, инфографику, игры для детей, викторину для всей семьи. Кроме того, гости услышат архивные аудиоматериалы, посмотрят видеозаписи о персонажах русских народных сказок, а также ознакомятся с историями о знаменитых москвичах — сценаристе мультфильмов Борисе Воронове и актере-кукольнике Сергее Образцове. Можно будет узнать, чем отличаются мужские и женские сказки, какие символы и отсылки существуют в фольклоре, кто первым обратился к детской литературе и как сказки связаны с переписью населения.

Один из разделов выставки посвящен Борису Воронову — руководителю сценарного отдела киностудии «Союзмультфильм», который всю свою жизнь посвятил искусству мультипликации. Созданные под его руководством кинокартины смотрят и сегодня.

Другая часть рассказывает о Сергее Образцове — актере-кукольнике и директоре Главного центрального театра кукол. Он поставил множество спектаклей для детей, один из которых вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное представление.

С помощью видеозаписей зрители узнают, чему учат различные персонажи народных сказок и какой пример подают детям Иван-царевич, Василиса Прекрасная, лиса и волк. Архивные аудиоматериалы хранят записи сказок «Доктор Айболит» и «Приключения Бибигона» в исполнении их автора Корнея Чуковского.

Инфографика показывает, какие сказочные персонажи больше всего полюбились зрителям, какая комедия стала первой в мире полнометражной анимацией и какую картину называют символом советского сказочного кинематографа. Кроме того, здесь можно узнать о том, какую награду получил мультфильм «Ежик в тумане», и о других фактах.

Экспозиция «Сказка — первый наставник» завершает серию выставок 2023 года, посвященных Году педагога и наставника. Посетить ее можно в любое удобное время в часы работы центров госуслуг: районные офисы «Мои документы» открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

