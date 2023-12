Наш университет дал рекомендации для системы ухода за пожилыми людьми

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления по заказу Государственной Думы России провёл исследования и дал рекомендации по повышению эффективности российской системы долговременного ухода за пожилыми людьми.

Сегодня важнейшей задачей государства является не только увеличение продолжительности жизни россиян, но и существенное повышение её качества для людей всех возрастов, особенно старшего поколения. В условиях наблюдающегося старения населения и прогнозируемого роста численности лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов возрастает потребность в социальной помощи и долговременном уходе за ними.

В связи с этим необходимо уделить особое внимание развитию СДУ, что позволит сократить число пожилых граждан, нуждающихся в дополнительной опеке и поддержке, привлечёт их в программы занятости, а также создаст дополнительные рабочие места в СДУ и вернёт на рынок труда родственников пожилых людей, которые были заняты уходом за ними.

Анализ российского законодательства показал, что система долговременного ухода Российской Федерации содержит элементы централизованной и децентрализованной модели, то есть реализуется своеобразная «смешанная» форма долговременного ухода. В связи с этим имеется необходимость разработки и внедрения правовых механизмов софинансирования региональных и местных программ, использовать модели обязательного социального страхования в системе долговременного ухода, разработать единые федеральные стандарты социальных услуг, применяемые в рамках системы долговременного ухода. Стоит вопрос о реализации экстерриториального принципа в СДУ.

Для анализа эффективности системы долговременного ухода и выработке рекомендаций по её совершенствованию специалисты ГУУ провели масштабное исследование на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Татарстана, Алтая, Удмуртии, Кузбасса, Хабаровского края, Новосибирской области, Нижегородской области, Крыма и других регионов России.

Реализация системы долговременного ухода в течение трёх лет показала наличие различных проблемных блоков, среди которых: недостаточность финансирования СДУ, отсутствие единообразного подхода к регулированию правового статуса лиц, осуществляющих уход, отсутствие правовой определенности по вопросу объёма социального пакета услуг, неоднозначный состав целевой аудитории и контролирующих органов.

Анализ нормативного массива регионов позволил разработать ряд рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих систему долговременного ухода в Российской Федерации. Среди них:

— Разработка единых критериев нуждаемости в долговременном уходе на федеральном уровне;

— Создание системы регулярного мониторинга потребности в долговременном уходе;

— Разработка модели обязательного социального страхования долговременного ухода;

— Разработка оценки эффективности осуществления долговременного ухода;

— И другие меры.

В рамках исследования был изучен опыт функционирования СДУ в Белоруссии, Казахстане, Германии, Китае, Японии и Швейцарии. На его основе можно рекомендовать развитие СДУ по следующим направлениям:

— Укрепление государственно-частного партнёрства и расширения системы частных гериатрических центров в субъектах РФ, центров долговременного ухода при частных медицинских клиниках;

— Создание эффективной системы подготовки социальных работников, клинических психологов, медицинских сестёр, врачей, работающих с пожилым населением, нуждающихся в долговременном уходе;

— Поощрение деятельности общественных и волонтерских организаций помощи пожилым и инвалидам и активное вовлечение их в систему СДУ;

— И другие направления.

В сфере оказания социальных услуг большое внимание уделяется социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) как потенциально значимому ресурсу развития социальной сферы. Они обладают целым рядом конкурентных и структурных преимуществ перед коммерческими и государственными структурами. Как недостаток можно выделить то, что СОНКО, в основе своей, выведены из межведомственного взаимодействия в социальной сфере. Только некоторые регионы, муниципальные округа, отдельно взятые социальные учреждения активно взаимодействуют с некоммерческими организациями на своей территории.

Особую роль некоммерческие организации играют в организации досуговой жизни пожилых людей. Пожилые граждане в своём большинстве достаточно социально активны и готовы к продолжению трудовой и общественной деятельности, испытывают необходимость к самореализации.

Интересная форма социальной поддержки пожилых людей реализуется в Санкт-Петербурге. Ежегодно проводится Международный форум «Старшее поколение». Форум проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ, Правительства Санкт-Петербурга, «Единой России», а также при участии более 20 негосударственных партнеров. В рамках форума для пожилых людей проводится ряд мероприятий:

— турнир «Что? Где? Когда?»;

— конкурс танцев «Танцуй, пока молодой!». Такой конкурс проводится уже в 13-й раз;

— мастер-класс по арт-терапии «Сказка для самых стареньких» или «Сказкотерапия», в рамках которого у пожилых людей появляется возможность пообщаться с квалифицированным клиническим психологом, найти пути самореализации после выхода на пенсию;

— показ мод для пожилых людей;

— курсы по компьютерной грамотности.

Специалисты ГУУ предлагают уделить особое внимание к вовлечению пожилых людей в активную жизнь страны. Своим жизненным опытом они могут принести большую пользу в воспитании молодого поколения. Для этого необходимо организовать их деятельность с учетом их возрастных особенностей. Специалисты считают, что решение этой задачи вполне по силам СОНКО. Следует транслировать их положительный опыт на государственные структуры и при необходимости совершенствовать законодательную базу.

Напомним, что в ГУУ уделяется особое внимание работе с социально ориентированными некоммерческими организациями. Наш университет совместно с Министерством экономического развития России является одним из организаторов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес», а также проводит сейчас всероссийское исследование НКО.

Прилагаем полный итоговый аналитический отчёт группы специалистов ГУУ.

Исследование СДУ_Итоговый_отчет

