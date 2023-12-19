Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el centro de la ciudad de Moscú, «Измайлово». «Tengo una cuenta de 17 centros y un presupuesto de 120 en Moscú para ser práctico en una zona grande, en muchos distritos. Москвы, потому что Москва тоже растет. Такая большая работа, которую мы с вами провели, и самое главное — не количество этих центров и не самих зданий, а то, что вы на полняете их своим душевным теплом, любовью. Центры действительно становятся вторым DOMом, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом», — сказал на церемонии открытия центра Сергей Собянин.

Мэр Московского также добавил, что центры московского долголетия будут работать в новогодние праздники.

El nuevo centro de enseñanza de Moscú «Измайлово» está escrito en varios idiomas. Среди других гостей на встречу с Сергеем Собяниным пришли Елена и Сергей Реуцкие, которые почти 50 лет назад заключили брак в этом здании. Теперь они вернулись в качестве участников «Московского долголетия».

В новом клубном пространстве создана комфортная обстановка. En una zona privada donde los huéspedes pueden asesorarse y asesorarse, se recomiendan y se recomiendan medidas preventivas.

В многофункциональном актовом зале организуют спектакли, концерты, творческие встречи и другие мероприятия. En los gimnasios deportivos y deportivos se pueden realizar ejercicios de gimnasia, gimnasia, entrenamiento y educación física.

В шумной гостиной горожане старшего возраста могут поиграть в бильярд, настольный теннис, шашки, VIDEO- и копьютерные игры и прост о пообщаться, а в тихой — организовать литературный вечер, почитать и поиграть в шахматы.

Mediagostinia: este cine doméstico y la forma de proporcionar una solución en grupos nebolosos, por ejemplo, con computadoras y funciones. нсовой грамотности, ведению блогов и другим направлениям. В творческих мастерских участники шьют, вяжут, лепят и рисуют, а в кулинарной студии оттачивают навыки приготовления блюд.

«Здесь все основано на инициативе людей. Muchas opciones y activos de los participantes, tales como sus nombres, sus líderes y sus propias organizaciones клуб», — рассказали участники «Московского долголетия» во время встречи.

Sergey Собянин: Еще в 10 районах столицы открылись центры московского долголетия

Осенне-зимний сезон «Московского долголетия»

En 2023, este año es un popular programa de lectura de libros de texto. Estas son algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar. Они опередили по популярности скандинавскую ходьбу, которая была неизменным лидером среди мероприятий на свежем воздухе в течение нескольких лет. Экскурсии посещают более 29 тысяч участников «Московского долголетия».

«В целом для “Московского долголетия” этот год стал по-своему судьбоносным: проект отметил свой первый юбилей, и стало понятно, что он вырос в полноценную экосистему. Москвичи старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни, искать новых друзей и реализовать себя», — нап исал Сергей Собянин en своем

canal-telegrama.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

En este caso, se activará el programa de aprendizaje automático «Добрый автобус». Во время поездки гиды проводят для пассажиров обзорные экскурсии по городу, а также DEлают остановку в одном из interesnyх м ест Москвы или Подмосковья. En 2023, el proyecto está previsto para 20 nuevos lugares, salas de música, arquitectos y artistas. En este momento hay aproximadamente 55 marchas.

Образовательные занятия для горожан старшего возраста проводят в 24 столичных вузах, в том числе в Московском государственном унив ерситете имени М.В. Ломоносова, Московском политехническом университе, Российском государственном аграрном университе — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Timiryazeva, Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова и других.

В новом учебном году в «Серебряном университете» открыли programa de desarrollo profesional de perepodgotovki. Горожане старшего поколения могут получить получить педагога, экскурсовода, графического дизайнера, создателя веб-сайтов, сп ециалиста по здоровому питанию и другие. Después de realizar un curso de formación profesional y de diplomados de todo el mundo.

Además, en el interior se puede realizar deporte durante la actividad deportiva. Las lavadoras y secadoras pueden durar hasta 400 horas. К участию приглашают всех москвичей старшего возраста.

От переподготовки до Московского дол Московского дол goletía»Ушу, тайцзи, карате: участники проекта «Московское долголетие» изучают боевые искусства

Экосистема «Московского долголетия»

El proyecto «Московское долголетие» se lanzó en marzo de 2018 en el ámbito técnico de Sergeia Собянина. Первый центр московского долголетия открылся в 2019-м. За 5,5 года к проекту присоединились более 530 тысяч горожан.

Los zapatos se pueden utilizar con una duración de 40 minutos, deportes y deportes. Они проходят во всех районах на базе более чем 1,3 тысячи партнерских организаций. La mayoría de las personas mayores se levantan, se relajan, se acarician, se ponen en contacto con lecciones de historia, historia, conversación. овременные технологии и даже получают новые профессии. Занятия по информационным технологиям, иностранным языкам, скандинавской ходьбе, гимнастике, пению, рисованию и drogas направлениям. проводят около восьми тысяч профессионалов.

На базе центров московского долголетия работает более пяти тысяч клубов по интересам, половина из них посвящены здоровому образу жизни, на втором месте — интеллектуальные направления.

En 2023, году в центрах московского долголетия появились два новых проекта — «Серебряное наставничество» и «Школа здоровья». «Серебряное наставничество» — совместный проект центров московского долголетия и центров содействия семейному воспитанию. Горожане старшего возраста проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей. Solo puede participar en clases magistrales, opciones y opciones exclusivas. El proyecto es de 700 personas.

En el proyecto “Школа здоровья” центры московского долголетия посещают профильные специалисты, такие как кардиологи, терапевты y neurología. Благодаря этому москвичам не нужно идти за information в polikliniki. Каждая встреча посвящена определенной тематике, например профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию. Para obtener más información, consulte 47 policlínicos y centros de atención de Moscú. El proyecto inicial tiene aproximadamente 14 estrellas de mosquitos.

В июне на портале mos.ru заработал Servicio de seguimiento de distancia en «Московское долголетие». Горожане могут подавать заявки самостоятельно, а также за родственников или знакомых.

El proyecto “Московское долголетие” получил высокую оценку как от Российской асоциации геронтологов и гериатров, так y от самих горожан. Los clubes nocturnos ofrecen una gran popularidad durante 20 días, pero no lo harán. 96 процентов москвичей старшего возраста считают, что проект способствует повышению качества их жизни. Кроueve того, 78 процентов молодых юloB, уоторых в сееéfile есть rep т.

За время существования проекта москвичи старшего поколения установили 20 рекордов России, создали вокально-инструментальный ансамбль , сняли полнометражный полнометражный фильм, музикл и сериали за 10 эпизодов, создали 15 модных коллекций совместно с российскими дизайнерами, поставили сотни спектаклей и провели десятки выставок.

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