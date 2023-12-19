Команда ГУУ обучилась управлению портфелем академических продуктов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 14 по 17 декабря 2023 года на базе Тюменского государственного университета прошло обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление портфелем академических продуктов». В программе приняла участие команда ГУУ во главе с начальником Управления координации научных исследований Максимом Плетнёвым и директором Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгением Красновым.
Любой университет производит огромное количество продуктов – различных образовательных программ, исследовательских проектов, инновационных разработок, которые реализуются разными командами со своими собственными целями и ресурсами. За четыре дня участники программы смогли посмотреть на современный университет с точки зрения его продуктового портфеля и адаптировать инструменты управления к академическим продуктам. Ключевая цель обучения – переосмыслить продуктовую линейку университета в виде единого портфеля и найти возможности по созданию новых позиций в нём.
Организаторами программы были представлены следующие темы:
— Проблема академического продукта и портфельного управления в университете;
— Трансформация университета в продуктовой логике;
— Трансформация университета в продуктовой логике;
— Определение набора продуктов в университетах-участниках;
— Практические инструменты управления портфелем образовательных программ в структурном подразделении;
— Декомпозиция образовательных программ и их трансформация в образовательные продукты в университетах участниках.
На пленарном заседании с экспертами проходила защита проектов управления портфелями академических продуктов в университетах-участниках. Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ ГУУ Евгений Краснов представил академический продукт «Модель проектного обучения в университете», реализуемый в нашем вузе.
С помощью приглашенных экспертов команда нашего вуза определила специфику различного типа продуктов в современном университете, рассмотрела имеющиеся проблемы управления ими. Результатом стал сформулированный спектр задач, которые может решить эффективное продуктовое управление в ГУУ.
Участие команды ГУУ в программе «Управление портфелем академических продуктов» позволило рассмотреть продуктовое предложение ГУУ как единый портфель и выстроить стратегию его системного развития, максимально эффективного использования имеющихся ресурсов в масштабе всего университета.
Продолжением обучения стала программа повышения квалификации «Индивидуальные образовательные траектории в университете: ключевые точки внедрения — опыт ТюмГУ» (в формате стажировки). Стажировка проходит с 18 по 20 декабря 2023 года.
В ходе программы слушателей ознакомят с модулями:
— Опыт построения образовательного пространства по модели 2+2+2, общее элективное пространство;
— Тренды в образовании;
— Проектирование учебного плана на основе индивидуальных образовательных траекторий по модели 2+2;
— Университет как маркетплейс образовательных курсов;
— Индивидуальные расписания обучающихся;
— Культура выбора и компетентностный горизонт;
— Инструменты по привлечению и мотивации молодых преподавателей в университет;
— Как в условиях индивидуализации образования помогать обучающимся выстраивать индивидуальные карьерные траектории;
— Стратегические сессии в университете как способ определения векторов развития.
На итоговом заседании участники обсудят результаты внедрения образовательной политики в университете.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 19.12.2023
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