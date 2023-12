Команда ГУУ обучилась управлению портфелем академических продуктов

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 14 по 17 декабря 2023 года на базе Тюменского государственного университета прошло обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление портфелем академических продуктов». В программе приняла участие команда ГУУ во главе с начальником Управления координации научных исследований Максимом Плетнёвым и директором Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгением Красновым.

Любой университет производит огромное количество продуктов – различных образовательных программ, исследовательских проектов, инновационных разработок, которые реализуются разными командами со своими собственными целями и ресурсами. За четыре дня участники программы смогли посмотреть на современный университет с точки зрения его продуктового портфеля и адаптировать инструменты управления к академическим продуктам. Ключевая цель обучения – переосмыслить продуктовую линейку университета в виде единого портфеля и найти возможности по созданию новых позиций в нём.

Организаторами программы были представлены следующие темы:

— Проблема академического продукта и портфельного управления в университете;

— Трансформация университета в продуктовой логике;

— Определение набора продуктов в университетах-участниках;

— Практические инструменты управления портфелем образовательных программ в структурном подразделении;

— Декомпозиция образовательных программ и их трансформация в образовательные продукты в университетах участниках.

На пленарном заседании с экспертами проходила защита проектов управления портфелями академических продуктов в университетах-участниках. Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ ГУУ Евгений Краснов представил академический продукт «Модель проектного обучения в университете», реализуемый в нашем вузе.

С помощью приглашенных экспертов команда нашего вуза определила специфику различного типа продуктов в современном университете, рассмотрела имеющиеся проблемы управления ими. Результатом стал сформулированный спектр задач, которые может решить эффективное продуктовое управление в ГУУ.

Участие команды ГУУ в программе «Управление портфелем академических продуктов» позволило рассмотреть продуктовое предложение ГУУ как единый портфель и выстроить стратегию его системного развития, максимально эффективного использования имеющихся ресурсов в масштабе всего университета.

Продолжением обучения стала программа повышения квалификации «Индивидуальные образовательные траектории в университете: ключевые точки внедрения — опыт ТюмГУ» (в формате стажировки). Стажировка проходит с 18 по 20 декабря 2023 года.

В ходе программы слушателей ознакомят с модулями:

— Опыт построения образовательного пространства по модели 2+2+2, общее элективное пространство;

— Тренды в образовании;

— Проектирование учебного плана на основе индивидуальных образовательных траекторий по модели 2+2;

— Университет как маркетплейс образовательных курсов;

— Индивидуальные расписания обучающихся;

— Культура выбора и компетентностный горизонт;

— Инструменты по привлечению и мотивации молодых преподавателей в университет;

— Как в условиях индивидуализации образования помогать обучающимся выстраивать индивидуальные карьерные траектории;

— Стратегические сессии в университете как способ определения векторов развития.

На итоговом заседании участники обсудят результаты внедрения образовательной политики в университете.

