Кампус мирового уровня НГУ станет демонстрационным центром новых технологий

15 декабря состоялось очередное заседание Интеллектуального клуба НГУ по теме «Умный кампус: каким ему быть? Современные технологии для кампуса». В мероприятии приняли участие представители ведущих российских высокотехнологичных компаний, среди которых Сбер, Ростелеком, Меркатор Холдинг, Сибирская генерирующая компания и другие. Большинство из них являются партнерами Новосибирского государственного университета как в сфере подготовки кадров, так и разработки и внедрения новых технологий и решений.

Михаил Федорук, ректор НГУ, в начале встречи отметил:

— Цель кампусной политики — это создание и развитие комфортной среды для учёбы, работы и проживания, достойной исследовательского университета-лидера. Новый кампус станет демонстрационным центром передовых технологий. Здесь будут запущены новые молодёжные лаборатории, новые образовательные программы, платформенные решения. Кампус — это сетевая структура, которая будет строиться в интересах всей экосистемы Академгородка, всей Новосибирской области. Конечно, мы рассчитываем и на активную работу вместе со всеми нашими партнёрами — как институтами Сибирского отделения РАН, так и представителями высокотехнологического бизнеса.

Компания «Ростелеком» является одним из стратегических партнеров Новосибирского государственного университета. Так, летом на Международном форуме «Технопром» крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений и НГУ подписали соглашение о сотрудничестве, одно из направлений которого — создание ИТ-кластера искусственного интеллекта для развития региона. В новом кампусе НГУ «Ростелеком» готов разворачивать крупные блоки инфраструктуры по сервисной модели. Среди таких решений может быть, например, современный мультимедийный комплекс с интеграцией в учебный процесс.

Рассказывая о потенциальных направлениях сотрудничества в рамках кампуса, Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа ПАО «Ростелеком», добавил:

— Любое цифровое решение для современных строительных объектов состоит из огромного количества инфраструктурных задач. К ним относятся создание сети передачи данных и инфраструктуры мобильной связи; программное обеспечение, ЦОДы, вычислительные ресурсы для цифровых разработок; видеонаблюдение и видеоаналитика, биометрические технологии для контрольно-пропускной системы; организация администрирования учебного процесса и др.

Сбер также имеет длинную историю партнерства с НГУ. В 2021 году была создана лаборатория СберЛаб-НГУ, издана совместная монография «Сильный искусственный интеллект: На подступах к сверхразуму». В 2023 году НГУ и Сбер подписали меморандум о создании Новосибирского центра искусственного интеллекта.

У Сбера уже есть опыт по внедрению комплексных решений в сфере цифровизации на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Первая итерация этого продукта была представлена на Восточном экономическом форуме осенью 2023 года.

— Кампус в нашем понимании — это не набор каких-то конкретных решений, а сама идея, которая может включать абсолютно разные решения. Это позволяет нам использовать собственные технологии, решения, которые уже имеются у вуза, и разработки, которые проводят студенты. Тем самым мы вовлекаем их в процесс, подстегивая студентов решать реальные бизнес-задачи, — поделился опытом Роман Сухачев, генеральный директор ООО «Софт Тех» — партнера ПАО «Сбербанк».

В основе идеи умного кампуса, по версии Сбера, лежит создание ситуационного центра, который управляет всей инфраструктурой кампуса, — это некоторая панель, которая содержит сотни дашбордов, но управляет ею один оператор. Система, используя подходы искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, заранее прогнозирует возникновение возможных аварийных ситуаций, остановки определенных компонентов оборудования. Вся эта информация выводится на экраны, а оператор центра предпринимает шаги, чтобы оперативно устранить возможную проблему.

Также на мероприятии были представлены решения в сфере беспилотной техники, электротранспорта и другое, что может быть потенциальной внедрено и использоваться для организации комфортного пространства на территории нового кампуса НГУ и Академгородка.

Ирина Мануйлова, заместитель Губернатора Новосибирского области, подводя итоги встречи, отметила:

— Здесь были представлены лучшие практики, которые мы можем применять в строящемся кампусе. Безусловно, ключевые решения, которые нужно внедрять, относятся к сфере безопасности, рациональному использованию ресурсов, в том числе и тепловых, и т.д. Но важно, чтобы было не только представление решений, но и дальнейшая проработка, что позволит выбрать оптимальные варианты и воплощать их в жизнь.

