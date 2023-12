Дни автоспорта пройдут в павильоне «Роснефти» на ВДНХ 20-24 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» в период с 20 по 24 декабря пройдут тематические дни, посвященные автоспорту. В программе мероприятий – премьера фильма «В сердце гонки» о команде LADA Sport ROSNEFT и закулисье автоспорта. На специальный кинопоказ приедут пилоты и руководство команды LADA Sport ROSNEFT, режиссерская группа картины, также болельщики команды.

В картине представлены события чемпионата России по кольцевым гонкам 2023 года, в котором команда LADA Sport ROSNEFT завоевала Кубок России в классе «Супер-Продакшн», а Иван Чубаров стал вице-чемпионом в самом престижном классе «Туринг». «Роснефть» активно поддерживает российский автоспорт, на протяжении 8 лет являясь генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT.

Благодаря такому сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам – заправить свою машину топливом Pulsar и приобрести моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на АЗС Компании.

В дни проведения тематических дней гоночная команда LADA Sport ROSNEFT специально для гостей павильона подготовила увлекательные квизы с призами, проведет турнир на гоночных симуляторах, радиоуправляемых автомобилях и многое другое.

В павильоне Компании на ВДНХ в течение всего времени работы Международной выставки-форума «Россия» выставлен гоночный болид команды LADA Sport ROSNEFT – LADA Vesta Sport TCR, мощностью 340 л.с. Также в уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на автомобиль LADA Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и LADA Vesta Sportline – серийный автомобиль с форсированным 16-ти клапанным двигателем.

Кроме этого, любители кольцевых автогонок в павильоне «Роснефти» могут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в виртуальном симуляторе, а также лично познакомиться с пилотами команды.

