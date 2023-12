Девять мостов отремонтировали в Москве в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2023 году отремонтировали девять мостовых сооружений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены», — отметил Петр Бирюков.

Среди отремонтированных объектов — Ленинградская эстакада и Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост через реку Незнайку на 36-м километре Киевского шоссе, мост через реку Ликову на 29-м километре и путепровод Московский — Рассказовка на 26-м километре.

На всех сооружениях частично или полностью заменили гидроизоляцию, что позволило повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие механических нагрузок. Устранили протечки в подмостовых пространствах, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку.

Благодаря современным технологиям проведения работ не было необходимости полностью закрывать движение транспорта. На время ремонта вводили только частичные ограничения.

