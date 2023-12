ГУУ прошёл аккредитацию по направлению «Юриспруденция»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В начале декабря стало известно, что направление «Юриспруденция» бакалавриата и магистратуры Государственного университета управления прошло профессиональную общественную аккредитацию. На днях сертификаты доставили в ГУУ, делимся с вами фотографиями и радостью.

Получение сертификатов означает, что программа соответствует всем стандартам качества, включающая в себя актуальные дисциплины, которые отвечают на все запросы современного мира, а студенты, закончившие направление подготовки «Юриспруденция» в ГУУ, являются востребованными сотрудниками на рынке труда.

Поздравляем коллектив вуза с этим достижением. Особенно благодарим руководство, преподавателей и прочих сотрудников, кто принимал активное участие в подготовке к аккредитации, за высокий профессионализм и значительный вклад в общее дело!

