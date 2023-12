В Раменках построят шестиэтажный бытовой комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выделил инвестору земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства бытового комплекса в Раменках. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тысячи квадратных метров. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 0,46 гектара», — отметил Владимир Ефимов.

Масштабные инвестиционные проекты — особая форма сотрудничества города и бизнеса, для их реализации землю застройщикам предоставляют без торгов. Масштабным инвестиционным проектом может стать создание производственных комплексов, инновационных центров, социальных и транспортных объектов, которые позволяют развивать в столице современную инфраструктуру и обеспечивать горожан новыми рабочими местами.

«Договор аренды земельного участка заключили с инвестором на пять лет. В течение этого времени возведение комплекса должно завершиться. В подвальном помещении здания планируется разместить объекты для обслуживания транспорта — автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения для хранения вещей площадью от 1,5 до 10 квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Небольшие помещения и места для хранения вещей — популярный формат недвижимости. Их обустраивают в жилых домах, паркингах или отдельных зданиях для габаритных или сезонных вещей горожан, для которых недостаточно места в квартирах. Поблизости инвестор строит жилой комплекс, поэтому эти помещения будут востребованы у москвичей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI