В Москве провели соревнование «Кубок Мэра Москвы» по беспилотному авиастроению

В столице на территории индустриального парка «Руднево» состоялся финал соревнования по беспилотным авиационным системам «Кубок Мэра Москвы по БАС — 2023». Оно объединило более 380 человек из столицы и регионов России. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для развития современной промышленности столицы и всей страны, формирования кадрового и научного потенциала в сфере беспилотной авиационной системы (БАС) проводятся различные конкурсы, которые помогают выявить и начать подготовку перспективных специалистов.

«Москва является важнейшим промышленным центром развития сферы БАС. За пять лет производство беспилотников различного назначения в столице увеличилось более чем в четыре раза. На территории индустриального парка “Руднево” 15 и 16 декабря состоялся финал соревнования по беспилотным авиационным системам “Кубок Мэра Москвы по БАС — 2023”. Участие в нем приняли 80 команд в двух возрастных категориях. Пять юниоров и восемь взрослых представителей столицы стали призерами», — рассказал Владимир Ефимов.

Заявку на участие в финале подали более 380 человек из 24 регионов. Соревнование проходило по нескольким дисциплинам: «Технический симулятор гонок дронов», «Гонка дронов (класс — мини)», личный и командный зачеты, «Автономная доставка груза» и «Скоростное автономное прохождение заранее известной трассы».

«Москва — один из крупнейших центров эксплуатации беспилотников. Дроны используют в разных сферах повседневной жизни: с их помощью берут пробы воздуха, определяют скорость ветра, проводят съемку объектов и выполняют многие другие задачи. Так, соревнование “Кубок Мэра Москвы по БАС — 2023” собрало участников из 41 города», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Главный приз кубка — электромобиль «Москвич» — разыгрывался между победителями индивидуальных номинаций в рамках проведения Гран-при. Александр Холкин из Красноярска одержал победу и выиграл новое авто.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево» был открыт в начале 2023 года. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ, что способствует развитию отрасли.

