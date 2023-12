В ГУУ прошла встреча выпускников

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 декабря в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоялась Встреча выпускников ГУУ.

Заявки на участие в мероприятии подали почти 200 человек, но в связи со сложными погодными условиями на встречу пришло чуть более половины из них.

Приветствовать выпускников первого управленческого собрались проректора ГУУ: Артем Терпугов, Дмитрий Брюханов, Павел Павловский, Виталий Лапшенков и Николай Михайлов.

«Мы в ГУУ особенно любим и чтим историю: вернули орден Красного знамени на фасад здания, установили бюст Серго Орджоникидзе в холле, а в следующем году уже готовимся отмечать 105-летие вуза, на которое всех вас еще раз приглашаем. Ведь вы тоже часть нашей истории и большой семьи ГУУ», – отметил Николай Николаевич.

Завершилась торжественная часть Гимном Российской Федерации.

Для собравшихся были подготовлены экскурсия по университету, праздничная фотозона, выступление кавер-группы, печенья с предсказаниями и фуршет. Весь вечер в зале работал видеоспиннер 360 и фотографы с камерами моментальной печати. Проявленные карточки можно было забрать здесь же в течение вечера.

Порадовал выпускников и квиз, который объединил вопросы на знание истории альма-матер, новогодних традиций разных стран, современной и советской музыки. Не обошлось и без фото-вопроса: в сгенерированном изображении участники с легкостью узнали двух известных выпускников ГУУ: певца Джони и проректора ГУУ Павла Павловского.

Организатором встречи выступила Ассоциация выпускников ГУУ.

Фотоотчет с мероприятия доступен по ссылке.

