Выставка дизайнерских елей открылась в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

На улице Кузнецкий Мост открылась традиционная выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Их авторы вдохновились сказкой Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» и создали инсталляции, посвященные разным сезонам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», — рассказала Наталья Сергунина.

Авторские ели создали дизайнеры Игорь Чапурин, Артем Кривда и Евгения Линович, художница Алия Алиева, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, представители Дома моды «Валентин Юдашкин» и другие. Для украшения новогодних деревьев использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек.

На выставке можно увидеть сразу две январские ели: первая словно покрыта инеем, а вторая переливается разными оттенками серебра. Февральская посвящена китайскому Новому году, ее украшают фонарики и обвивает дракон. Мартовских елей тоже две, одна из них напоминает о пробуждении подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская ель, а майская предвосхищает наступление лета.

Авторы инсталляций, посвященных июню, июлю и августу, использовали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». На ветвях ноябрьской ели — украшения в виде снегирей и ярких красных ягод, а дизайнеров декабрьского дерева вдохновляли промыслы и традиции народов России.

