Всероссийский правовой диктант: Политех демонстрирует высокий уровень

В первой декаде декабря по всей России прошел всероссийский правовой (юридический) диктант, в котором активное участие приняли политехники. Проверить свои знания решили 1 137 280 человек со всех регионов России и из-за рубежа. Это абсолютный рекорд за всё время проведения. По итогам испытаний более 120 будущих юристов Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы СПбПУ успешно выполнили задания и получили сертификаты.

С учетом результатов и высоким уровнем юридического образования в Политехническом университете в 2024-ом году наш вуз выступит опорной площадкой и партнером мероприятия совместно с Ассоциацией юристов России.

Организаторы диктанта — Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия». Каждый участник должен ответить на 40 вопросов за 60 минут. Также предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный».

Цифры проекта растут с каждым годом. Напомним, что первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч человек, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. 2019 год — более 220 тысяч человек, включая почти 4 тысячи граждан из 24 зарубежных стран. В 2022 году число желающих проверить свои знания перевалило за миллион. Помимо россиян в диктанте активно участвуют жители Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

