Валюта не для всех – названы россияне, которых не допустят к цифровому рублю

Кому в РФ не будет доступна работа с цифровым рублем?

ЦБ РФ планирует самостоятельно отслеживать сомнительные операции с использованием новой валюты – регулятор возьмет на себя обязательства, которые сейчас выполняют коммерческие банки, контролируя транзакции россиян. Доступ к цифровому рублю окажется под запретом для нескольких групп пользователей:

лица, допустившие нарушения антиотмывочного законодательства;

бизнес с высоким риском нарушений;

компании и ИП, входящие в «красную зону» на платформе «Знай своего клиента».

Указанные лица не будут иметь доступа на платформу для работы с цифровым рублем. Впрочем, ограничения пока находятся в процессе согласования и могут быть скорректированы по усмотрению контролирующих ведомств.

Когда цифровой рубль появится в России?

Тестирование цифровой российской валюты началось летом 2023 года – участие в эксперименте принимает ограниченный список банков и клиентов. В рамках проекта пользователи уже совершили более 13 тыс. операций. Второй этап тестирования запланирован на первый квартал 2024 года – перечень банков, участвующих в программе, планируется расширить.

«Более половины россиян пока не понимают, зачем нужен цифровой рубль – необходимо повышать уровень финансовой грамотности населения, иначе запуск проекта вряд ли окажется успешным», – полагает эксперт.

Полномасштабный запуск в обращение электронной отечественной валюты должен состояться в следующем году. Впрочем, регулятор предупреждал, что доступ к цифровому рублю для всех граждан может быть обеспечен не ранее 2025-2027 годов. Расчеты в валюте хотят запустить не только внутри страны, но и с иностранными партнерами, например, с ОАЭ: мера поможет эффективно обходить санкции и исключить использование долларов во взаиморасчетах.

