Более 170 тысяч гостей: как прошла первая Московская неделя красоты

В Центральном выставочном зале «Манеж» завершилась первая Московская неделя красоты. Косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания презентовали 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За четыре дня программу посетили больше 170 тысяч жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта “Сделано в Москве”», — рассказала Наталья Сергунина.

Стенд проекта «Сделано в Москве» объединил 19 компаний, еще 35 разместили свою продукцию на индивидуальных витринах.

В деловую программу вошло около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

В бьюти-отрасли столицы работают почти 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей — это 12 процентов от всех игроков российского рынка. Самым многочисленным сегментом стала сфера услуг: в ней задействовано больше 14 тысяч предприятий.

Наиболее высокие темпы развития показывает производственный сектор. За пять лет количество предприятий в нем выросло на 58 процентов и почти достигло тысячи. Они выпускают декоративную косметику, натуральные средства для ухода за волосами, кожей лица и тела, профессиональные красители, продукцию для спа-процедур и многое другое.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», — отметила Наталья Сергунина.

Благодаря развитию промышленности доля иностранной продукции на российском рынке сократилась на 15 процентов.

