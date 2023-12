Visual Studies: в Школе дизайна ВШЭ открывается новый профиль магистратуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня существует классический тип институционального куратора, который взаимодействует с уже сложившимися высказываниями, с завершенными произведениями — не важно, когда они были созданы: вчера, сто или тысячу лет назад. Этот метод работы подразумевает репрезентацию, сопоставление, соединение в едином проекте с другими сложившимися произведениями, то есть выстраивание нарратива, который фиксирует развитие истории искусства.

Другое дело, что сейчас становится все более и более востребованным другой подход, который сложно назвать именно музейным куратором, хоть такой куратор все чаще сотрудничает как раз с музеем, просто такой термин уже занят. Это, скорее, перформативный куратор, который вступает в творческое содружество с художником и во многом провоцирует его на создание новых работ. Мне представляется, что сегодня это симбиоз институции с коллекцией и современного художника, который может по-новому смотреть на эти объекты как носители памяти, актуализировать эту память, реинтерпретировать и реконтекстуализировать материал, как будто мертвым грузом лежащий в музее. Этот тип работы наиболее востребован, потому что во всем мире настал очередной момент, когда нужно сделать паузу и повспоминать, кто мы, откуда мы. И это «кто мы» в значительной степени формируется тем, «откуда мы»: на чем мы стоим, куда уходят наши корни. Понимание наших корней может помочь сформулировать, куда мы идем дальше. Историческая память и работа с ней становятся фундаментом, той почвой под ногами, которая позволяет удерживаться во времена тектонических сдвигов.

