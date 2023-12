18.12.2023 Nowe kierownictwo MF i KAS

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Na stanowiska podsekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów (MF) powołani zostali Hanna Majszczyk, Paweł Karbownik y Jurand Drop.

Podsekretarzem stanu w MF został również Jarosław Neneman, a sekretarzem stanu i szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda, zaś jego zastępcą i podsekretarzem stanu w MF Zbigniew Stawicki.

Stanowisko dyrektora generalnego MF objęła Marta Niżałowska-Pactwa.

Marcin Łoboda

Jest absolwentem finansów publicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz szkolenia związane z zarządzaniem programami i projektami, a także zarządzania usługami w informatyce.

Od Samego początku kariery zawodowej związany z recursom finansów. Jako pracownik Izby Skarbowej w Bydgoszczy był oddelegowany do pracy w Ministerstwie Finansów gdzie zajmował się orzecznictwem podatkowym i nadzorem nad urzędami skarbowymi. W latach 2008–2015 por Dyrektorem Izby Skarbowej en Bydgoszczy. Następnie pracował w urzędach skarbowych, Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym, Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjnym ds. raportowania esquematów podatkowych MDR przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, urzędnik służby cywilnej, doradca podatkowy, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji.

Autor wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Żonaty, ma trójkę dzieci.

Paweł Karbownik

Paweł Karbownik es un economista y diplomático, absolutamente financiero y bancario en Szkole Głównej Handlowej en Warszawie.

Pełnił funkcję doradadcy przewodniczącego Rady Europejskiej ds. G7, G20 y agencia estratégica UE con inicio 2014-2019.

Wcześniej był zastępcą dyrektora w Departamencie Ekonomicznym UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie kierował zespołem odpowiedzialnym m.in. za programowanie polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r., projekt koncepcji unii energetycznej, czy sankcji na Rosję w 2014 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także w Parlamencie Europejskim w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także w międzynarodowych korporacjach.

Autor publikacji nt. unii bankowej, gospodarczej i walutowej oraz efektywności systemów podatkowych.

Jarosław Neneman

To ekonomista i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie podyplomowych studiów ekonomicznych na Central European University w Pradze, otrzymał tytuł MA in Economics na New York University. W 1997 r. pod kierunkiem Marka Belki uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim.

Na początku kariery zawodowej pracował jako asystent, następnie adiunkt w Instytucie Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.

W 2003 p. został doradcą w resorcie finansów. W latach 2004-2005 oraz w 2006 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za politykę i legislację podatkową. Ponownie zajął stanowisko wiceministra finansów w latach 2014-2015.

Desde 2010 r. hacer 2014 r. pełnił również funkcję doradcy społecznego prezydenta RP ds. samorządu.

Autor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych.

caída de juran

Jest ekonomistą i wykładowcą akademickim. Ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) en Cracovia.

W latach 1999-2005 pracował jako asystent w Katedrze Makroekonomii UE, gdzie wykładał makroekonomię, ekonomię matematyczną i europejską unię walutową.

Desde 2005 r. hacer 2008 r. zajmował się programem rozwoju cyfryzacji i2010, programem reform gospodarczych Strategia Lizbońska, oraz analizami ekonomicznymi w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w Komisji Europejskiej.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. strategii i koordynacji programów narodowych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA.

W 2011 p. objął stanowisko radcy ds. analiz ekonomicznych w Zespole Ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie reprezentował Polskę m.in. w Grupie Zadaniowej ds. Grecji, zajmującej się rozwiązywaniem kryzysu fiskalnego w tym kraju. Następnie w latach 2012-2015 pełnił funkcje radcy ds. społeczeństwa informacyjnego, pracując jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Rady wypracowujących akty prawne z zakresu cyfryzacji, telekomunikacji, usług pocztowych, i cyberbezpieczeństwa, a okresowo także ochrony danych osobowych c zy sprzętu radiotelekomunikacyjnego.

W 2015 p. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialnym za politykę cyfryzacji, telekomunikację, cyberbezpieczeństwo i administrację elektroniczną.

Desde 2020 r. był koordynatorem krajowym ds. Finlandii, Litwy i Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Telekomunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej. Odpowiadał m.in. za wsparcie trzech krajów w polityce telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa, zielonych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wdrażanie w przedsiębiorstwach. Uczestniczył w procesie tworzenia reform ekonomicznych, w tym w negocjacjach dot. Krajowych Programów Odbudowy oraz przewidzianych przez nie implementacji celów i kamieni milowych, a także w procedurze Semestru Europejskiego.

Zbigniew Stawicki

Doświadczony urzędnik i doradadca podatkowy. Z recursom finansów i kontrolą skarbową związany desde 1994 r. Przeszedł wszystkie szczeble awansu od referenta do inspektora kontroli skarbowej II stopnia. Desde 2008 hasta 2015 r. director Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Nadzorował prace powołanego w 2014 r. międzyresortowego zespołu ds. przestępczości w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

W strukturach Krajowej Administracji Skarbowej pracował w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu, gdzie pełnił funkcję kierownika pionu kontroli celno-skarbowej i postępowań podatkowych.

Marta Niżałowska-Pactwa

Wieloletni urzędnik państwowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w państwowych jednostkach budżetowych i realizując różne projekty z obszaru IT m.in. w ramach Programu Polska Cyfrowa oraz Centrum e-Zdrowia.

W okresie od lipca 2021 r. hacer końca kwietnia 2023 r. była zastępcą dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz dyrektorem pionu ds. finansów i administracji CIRF. Sprawowała nadzór nad departamentami: Finansów i Księgowości, Zamówień Publicznych, Logistyki, Kontrolingu, Kadr i Płac.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza en Poznaniu. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych MBI IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mężatka, mamá Jakuba.

