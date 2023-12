18.12.2023 Ministro Sikorski rozmawiał z ministrami esparcimiento zagranicznych Włoch i Gruzji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Sikorski rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych Włoch i Gruzji18.12.2023

Poniedziałek był kolejnym dniem konsultacji ministra Radosława Sikorskiego z zagranicznymi partnersami – Ministrem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch Antonio Tajanim oraz szefem gruzińskiej dyplomacji Ilią Darcziaszwilim.

W rozmowie ze swoim odpowiednikiem z Włoch Antonio Tajanim ministro Radosław Sikorski wyraził zadowolenie z bardzo dobrego stanu stosunków polsko-włoskich, których istotnym wymiarem jest silnie rozwinięta współpraca gospodarcza. Ministrowie zgodzili się co do potrzeby dalszego zacieśniania relacji politycznych, w tym poprzez realizację wizyt dwustronnych.

Szefowie polskiej i włoskiej dyplomacji wyrazili także przekonanie, że Warszawę i Rzym łączy wspólna troska o pomyślność Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedzieli ścisłą polsko-włoską współpracę w ramach UE. Obaj ministrowie wyrazili zadowolenie z decyzji Rady Europejskiej o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, która została podjęta w ubiegłym tygodniu. Szef polskiej dyplomacji potwierdził niezachwiane wsparcie Polski dla walczącej Ukrainy oraz wyraził uznanie wobec pomocy jakiej Włochy udzielają Kijowowi od początku wojny.

Ministro Sikorski podniósł ponadto kwestię potrzeby godnego upamiętnienia postaci gen. Władysława Andersa we Włoszech w kontekście przyszłorocznej 80. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.

W rozmowie ze swoim gruzińskim odpowiednikiem Ilią Darcziaszwilim minister Sikorski omówił perspektywy rozwoju relacji dwustronnych oraz możliwości wsparcia Gruzji w przeprowadzeniu dalszych niezbędnych reform na drodze do pełnego członkostwa w Unii Europa jskiej.

