Электронные лицензии и разрешения упростили жизнь предпринимателям

Все востребованные услуги для бизнеса в сфере разрешительной деятельности – получение лицензий, прохождение аккредитации, аттестации и другие – переведены в электронный формат, что позволило снизить административную нагрузку на предпринимателей. Это результаты пилотного проекта Минэкономразвития России по оптимизации и цифровизации разрешительной деятельности за 2021-2023 гг. Проект курирует заместитель Председателя – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сегодня компании могут получить более 400 услуг в сфере разрешительной деятельности на Едином портале («Госуслуги»). Здесь же они могут в досудебном порядке обжаловать действия разрешительного органа, а также оформить электронную доверенность на своего представителя. За готовыми разрешительными документами тоже никуда идти не нужно: в большинстве случаев заявителю предоставляется электронная выписка из реестра ведомства. Если для получения лицензии, иного документа предпринимателю необходимо выполнить ряд обязательных условий, то через мобильное приложение «Инспектор» на базе цифровой платформы ГИС «Типовое облачное решение автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» сотрудник разрешительного ведомства может по видеосвязи, без выезда на объект, проверить компанию на соответствие установленным требованиям. В такой формат уже переведено 11 услуг, в том числе 7 видов лицензирования. Например, лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров ж/д транспортом. Квалификационные экзамены сотрудников компаний для 23 аттестаций также переведены в онлайн. В таком формате, например, проводится аттестация лиц на право проектирования средств по обеспечению пожарной безопасности зданий.

«Наша задача на следующий год – сделать услуги в сфере разрешительной деятельности еще более качественными и доступными для бизнеса, без затягивания сроков, излишнего бюрократизма и избыточных требований. Будем проверять оперативность предоставления услуг, выведенных на Единый портал, количество и основания отказов или возвратов заявлений. Оценим механизмы, внедряемые в рамках проекта, востребованность электронных услуг, при необходимости скорректируем процессы и закрепим их в нормативном регулировании», – заявил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

