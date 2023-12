Финансовые новости: Информационно-торговый терминал Трейд Радар Московской биржи стал доступен клиентам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа предоставила доступ к информационно-аналитическому торговому терминалу Трейд Радар всем клиентам. Терминал объединил в себе современные технологии, широкий набор данных, функциональные возможности, а также многолетнюю экспертизу сотрудников Группы “Московская Биржа” и ее партнеров.

Трейд Радар предоставляет пользователям возможность в едином информационном интерфейсе своевременно получать необходимые новости финансовых рынков, текущие и исторические котировки различных активов, а также референсные данные по выпускам ценных бумаг. Терминал оснащен развитой графической аналитикой, позволяющей осуществлять технический анализ, и будет оптимальным решением для трейдеров и сейлзов финансовых институтов, специалистов по управлению ликвидностью, сотрудников казначейств, представителей профессиональных участников финансовых рынков.

Важной особенностью терминала является его торговый модуль, который позволяет пользователям договариваться и совершать сделки на внебиржевом рынке. Кроме того, в Трейд Радаре доступен обмен сообщениями между участниками межбанковского рынка для согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах. В торговом модуле есть возможность просматривать историю сделок и предоставлять индикативные цены маркетмейкерам.

Анджей Аршавский, управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи:

“Участники рынка заинтересованы в своевременном получении достоверной финансовой информации для принятия инвестиционных решений и анализа состояния финансового рынка. Разрабатывая Трейд Радар, мы отталкивались от нужд российского рынка и вместе с партнерами провели колоссальную работу для предоставления продукта, востребованного участниками и отвечающего их потребностям. Помимо информационно-аналитического модуля, терминал включает в себя инструменты для заключения сделок, обмена сообщениями и выгрузки данных. Мобильные сервисы Трейд Радара позволяют оперативнее и удобнее управлять торговыми операциями. Мы продолжим развивать терминал, в наших ближайших планах – добавление данных и аналитики сторонних поставщиков, прежде всего по макроэкономике, расширение функционала чатов, а также пополнение список поддерживаемых сделок”.

До конца первого полугодия 2024 года действует маркетинговый период на подключение к терминалу. Подробную информацию о Трейд Радаре, его функциональных возможностях и об условиях подключения можно найти на сайте терминала .



