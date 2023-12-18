Финансовые новости: Инфляция в ноябре ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовая инфляция возросла до 7,5% в ноябре с 6,7% в октябре. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность ускорился из-за существенного подорожания отдельных товаров и услуг, цены на которые традиционно часто и заметно меняются. Устойчивое инфляционное давление остается высоким.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится ближе к верхней границе диапазона 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Андрей Перечицкий / ТАСС

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