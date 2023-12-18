Финансовые новости: Инфляция в ноябре ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Годовая инфляция возросла до 7,5% в ноябре с 6,7% в октябре. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность ускорился из-за существенного подорожания отдельных товаров и услуг, цены на которые традиционно часто и заметно меняются. Устойчивое инфляционное давление остается высоким.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится ближе к верхней границе диапазона
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: Андрей Перечицкий / ТАСС
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