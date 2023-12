Финансовые новости: Банк России увеличивает лимит по механизму поддержки кредитования МСП (18.12.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России увеличивает с 9 января 2024 года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций.

Увеличение лимита позволит банкам — участникам механизма предоставить в 2024 году инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей в рамках комбинированной программы, совмещающей два вида поддержки — субсидирование по программе «1764», реализуемой Минэкономразвития России, и льготное фондирование по Программе стимулирования кредитования Банка России и АО «Корпорация «МСП».

