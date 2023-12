Физтехи стали лауреатами премии Yandex ML Prize

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Студенты-аспиранты МФТИ и выпускники Физтеха стали лидерами в нескольких категориях международной премии Yandex ML Prize для молодых исследователей в области машинного обучения. Лауреаты представили наиболее перспективные и значимые работы в области распознавания и синтеза речи, компьютерного зрения, информационного поиска, обработки естественного языка и генеративных моделей.

Так, аспиранты Айдар Булатов и Александр Никулин победили в категории «Первая публикация». Владислав Куренков, выпускник МФТИ, который сейчас работает научным руководителем Tinkoff Research и возглавляет исследовательскую команду в области обучения с подкреплением, выиграл в номинации «Молодые научные руководители». Другой выпускник Физтеха Александр Безносиков, представляющий Yandex Research ML Residency, получил премию как «Исследователь Яндекса».

Лауреаты премии, 11 человек, были выбраны среди более чем 200 заявителей. Всем победителям выплатят денежные премии до 1 миллиона рублей в зависимости от номинации. Также они получат доступ к сервисам Яндекс 360 и гранты на использование облачной платформы Yandex Cloud.

Исследования лауреатов Yandex ML Prize расширяют возможности для прикладного применения ML-технологий. Например, они позволят в будущем генерировать высокодетализированную компьютерную графику, делать поисковые и рекомендательные системы более точными и улучшать качество и связность ответов умных помощников, которые смогут одинаково хорошо работать с текстом и изображениями. Кроме того, подобные решения могут найти применение в медицине для изучения развития клеток живых организмов или ранней диагностики редких заболеваний.

