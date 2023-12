Учащаяся нашего вуза стала финалисткой Всероссийского конкурса «Студент года. IT»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В ноябре на базе Самарского государственного экономического университета прошёл специальный открытый трек Российской национальной премии «Студент года. IT», финалисткой которого стала учащаяся Государственного университета управления.

Всероссийский конкурс «Студент года. IT» – это специальный открытый трек Российской национальной премии «Студент года», сфокусированный на раскрытии потенциала молодых IT-специалистов и программистов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования РФ. Премия «Студент года» вручается уже десятый раз. IT-трек проводился впервые.

«Сегодня на наших глазах творится история: мы находим возможности для технологичного прорыва страны, создаем профессиональное сообщество в области фундаментальной и прикладной информатики, математики, компьютерных наук, информационной безопасности и дизайна. В основу таких проектов заложены важные ценностные ориентиры нашего общества: единство, общение, обмен опытом, приобретение новых знаний и навыков в профессиональной сфере», — отметила в приветственном адресе заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В Конкурсе принимало 100 студентов из более 30 регионов России. От Института информационных систем ГУУ на него была делегирована студентка 4 курса направления подготовки «Прикладная математика и информатика» Татьяна Бобина.

Все конкурсные задания финала были направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включали следующие форматы: презентационные задания на оценку достижений; решение кейсов от экспертов и партнеров конкурса (ситуационные задачи) на оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций; специальное задание для каждой номинации; профессиональные тестирования; хакатон, где участники должны были в определенных условиях решить заданную проблему.

Результат нашей студентки превзошел все ожидания – она прошла отборочные испытания и отправилась в Самару на финал. Татьяна получила огромный опыт и сертификат участника. Вот что говорит о поездке она сама:

«Все было очень насыщенно, интересно, хорошо организовано. Свободной минутки не было, все время было расписано. Помимо конкурсных заданий у нас были и мастер-классы от экспертов в IT-сфере, экскурсия по достопримечательностям Самары, а также турнир по кёрлингу в ледовом дворце. За эти пять дней я получила море впечатлений и познакомилась с интересными ребятами со всех уголков нашей страны. Благодарна университету и кафедре математических методов в экономике и управлении за поддержку и возможность участвовать в конкурсе в Самаре! Опыт, который я получила, стал для меня ценным и запоминающимся».

Поздравляем Татьяну и желаем дальнейших успехов!

