Совет управляющих МВФ утвердил увеличение квот в рамках 16-го общего пересмотра квот ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА

Source: IMF – News in Russian

Совет управляющих МВФ утвердил увеличение квот в рамках 16-го общего пересмотра квот ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА18 декабря 2023 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) 15 декабря 2023 года завершил 16-й общий пересмотр квот и утвердил увеличение квот стран-членов МВФ на 50 процентов (238,6 млрд СДР, или 320 млрд долларов США), в результате чего общий объем квот составит 715,7 млрд СДР (960 млрд долларов США)[1].

В резолюции Совета управляющих, основанной на рекомендации Исполнительного совета МВФ от 7 ноября (см. пресс-релиз № 23/383 ), также содержатся руководящие указания относительно размера потенциала кредитования МВФ и структуры ресурсов. В частности резолюцией предусмотрено сохранение текущего потенциала кредитования МВФ за счет утвержденного увеличения ресурсов в форме квот в сочетании со снижением зависимости от заемных ресурсов. Когда увеличение квот вступит в силу, заемные ресурсы, составляющие Новые соглашения о займах (НСЗ), будут сокращены, а двусторонние соглашения о займах будут поэтапно свернуты. Предложения о сокращении размера НСЗ и переходных механизмах для сохранения доступа к заимствованиям Фонда будут обсуждаться Исполнительным советом в начале 2024 года после консультаций с кредиторами.

«Хочу выразить Совету управляющих благодарность за успешное завершение 16-го общего пересмотра квот, в результате которого постоянные ресурсы Фонда были увеличены на пятьдесят процентов. Это решение позволяет снизить зависимость Фонда от заемных ресурсов, восстановить первостепенную роль квот в нашем потенциале кредитования и усилить роль МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности. Оно укрепляет способность МВФ содействовать обеспечению глобальной финансовой стабильности и реагировать на потенциальные потребности государств-членов в полном неопределенности и подверженном потрясениям мире», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. «Я рассчитываю на своевременное выполнение государствами-членами этого важного соглашения».

После утверждения Советом управляющих следующим шагом для стран-членов является согласие на соответствующее увеличение своих квот. Государства-члены взяли на себя обязательство оперативно завершить этот шаг к крайнему сроку 15 ноября 2024 года. Во многих случаях для этого требуется утверждение в законодательном порядке.

Исполнительный совет также признал факт и проинформировал Совет управляющих о безотлагательности и важности перераспределения долей квот с целью более точного отражения относительного положения государств-членов в мировой экономике при одновременном сохранении долей квот беднейших государств-членов. В связи с этим Совет управляющих попросил провести работу по выработке к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перераспределения квот, в том числе с помощью новой формулы расчета квот, в рамках 17-го общего пересмотра квот.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Совет управляющих , высший директивный орган МВФ, состоит из одного управляющего и одного заместителя управляющего от каждой страны-члена. Управляющие и заместители управляющих назначаются странами-членами, и управляющими обычно являются министр финансов или управляющий центрального банка страны. Все полномочия МВФ, не возложенные непосредственно на Совет управляющих, Исполнительный совет или директора-распорядителя, возлагаются на Совет управляющих. Совет управляющих может делегировать Исполнительному совету полномочия, не предоставленные непосредственно Совету управляющих Статьями соглашения, и такие прецеденты были. Совет управляющих обычно проводит заседания один раз в год.

Исполнительный совет (Совет) отвечает за ведение повседневной деятельности МВФ. В настоящее время он состоит из 24 исполнительных директоров, которые избираются одной из стран-членов или группой стран-членов. Директор-распорядитель, выполняющий функции Председателя Исполнительного совета, возглавляет весь рабочий штат сотрудников Фонда и ведет дела Фонда под руководством Исполнительного совета. Исполнительный совет функционирует на постоянной основе и собирается с такой периодичностью, какой требует ведение дел Фонда. В ходе выполнения своих обязанностей Совет работает в основном на основе рекомендаций, представленных руководством и изложенных в документах, подготовленных персоналом МВФ.

Квоты являются составными элементами финансовой структуры и структуры управления МВФ. При вступлении в Фонд каждому государству-члену назначается квота, и оно обязано внести взнос в счет квоты в полном объеме. Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР), расчетной единице МВФ, и пересматриваются через регулярные промежутки времени. Квота отдельной страны-члена в целом отражает ее относительное положение в мировой экономике. Квоты играют ключевую роль в определении числа голосов государств-членов в директивных органах МВФ, доступа государств-членов к финансированию со стороны Фонда и доли государства-члена в общем распределении СДР.

Новые соглашения о займах . Новые соглашения о займах (НСЗ) представляют собой постоянный набор соглашений о предоставлении кредитов, в соответствии с которыми участники (страны-члены и учреждения) обязуются предоставлять МВФ дополнительные ресурсы в тех случаях, когда имеющихся ресурсов в форме квот недостаточно для покрытия потребностей стран-членов в финансовой поддержке со стороны МВФ. НСЗ представляют собой вторую линию защиты после квот. В настоящее время насчитывается 40 участников, которые вносят в совокупные ресурсы МВФ в общей сложности 364 млрд СДР, или [485] млрд долларов США.

Двусторонние соглашения о займах . Двусторонние соглашения о займах между МВФ и рядом государств-членов позволяют Фонду заимствовать средства для обеспечения достаточного потенциала кредитования и служат третьей линией защиты после квот и НСЗ. В настоящее время двусторонние соглашения о займах заключены с 42 кредиторами, которые вносят 141 млрд СДР, или [188] млрд долларов США, в совокупные ресурсы МВФ. Первоначальный срок ДСЗ 2020 года составляет три года до конца 2023 года с возможностью продления с согласия кредиторов до конца 2024 года.

Полезные ссылки:

Исполнительный совет МВФ утвердил предложение об увеличении квот в МВФ https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/11/07/pr23383-imf-executive-board-approves-a-proposal-to-increase-imf-quotas

Публикации МВФ о квотах и управлении http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm

Информационная справка о квотахhttp://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm

[1] По рыночному обменному курсу на 15 декабря 2023 года, составлявшему 0,74583 СДР к доллару США.

Департамент коммуникаций МВФ

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