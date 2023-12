Рязанская НПК ввела в эксплуатацию «цифровые» вагонные весы для высокоточного учета продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») ввела в эксплуатацию вагонные весы для высокоточного учета товарной продукции. Новое цифровое оборудование позволит снизить допустимую погрешность до 0,2% при измерении массы груженых и порожних железнодорожных вагонов, в том числе целого состава в движении. Это значительно сократит время на взвешивание, повысит производительность труда, исключив потенциально опасные виды работ.

Ввод высокоточного оборудования – еще один этап в реализации РНПК проекта «цифровой завод». Цифровизация обеспечивает сверхточное управление отгрузкой товарной продукции с помощью автоматизированной системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, позволяет автоматизировать управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты на всех основных технологических установках предприятия.

Весы оснащены компьютерной системой контроля взвешивания. Встроенные в них датчики реагируют на нагрузку от проходящего состава. Современная электроника позволяет распознавать номер вагона, определить и зафиксировать вес с высокой точностью. Динамический режим работы весов обеспечивают взвешивание каждого вагона без расцепки в движении состава со скоростью до 10 км/ч.

Проект является практическим шагом в реализации стратегии «Роснефти» по внедрению передовых технологических решений, автоматизации управления для повышения эффективности работы производственных мощностей.

Рязанская НПК поэтапно ведет развитие производства и совершенствование технологических процессов. Проведенные в последние годы мероприятия позволили заводу начать производство новых бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – «Евро 6», АИ-100, малосернистого судового топлива.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 декабря 2023 г.

