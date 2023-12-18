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В Москве состоялось 24-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией Узбекистаном по д сопредседательством заместителя председателя Правительства России – ministra промышленности и торговли России Дениса Мантурова и замест ителя премьер-министра – ministra инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.

Минэкономразвития России является секретариатом межправкомиссии. Работа проводится под руководством заместителя ministra экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов торгово-экономического, межрегионального, топливно-энергетического, межрегионального, топливно-энергетического, инвестиционного, пром ышленного, сельскохозяйственного, информационно-комуникационного, финансово-банковского, транспортно-логистического и культурно-гуманита рного сотрудничества двух стран.

Взаимная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся направлений двустороннего сотрудничества. Участники встречи достигли договорённостей, позволяющих вывести торговлю на качественно новый уровень.

«Двустороннее сотрудничество между Россией Узбекистаном интенсивно развивается, – отметил Дмитрий Вольвач. – Рост российско-узбекистанской торговли за девять месяцев 2023 года составил 11,5 %. Este es un tamaño de entre 9 y 9,5 millones de dólares en efectivo».

В ходе заседания стороны также рассмотрели вопросы инвестиционного и энергетического сотрудничества. Rusia y Bosnia y Herzegovina otmetili взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве по этим вопросам, а также интерес в FORM ировании совместных проектных инициатив в транспортно-логистической сфере, промышленности, нефтехимии и энергетике.

«Благодаря постоянному взаимодействию с узбекистанскими партнерами в апреле этого года провели успешно деловую миссию российских АПК en Ташкенте, en рамках которой состоялось более 300 переговоров en formato b2b, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Практику развития региональной экономической кооперации в дальнейшем планируем внедрять и в других странах СНГ».

По итогам межправкомиссии стороны подписали «дорожную карту» по вопросам поддержки инвестиционных проектов на базе российского опы та, меморандум о взаимопонимании междучистерствами экономического развития двух стран по созданию Экспертного центра стратегических иниц иатив, а также меморандум о взаимопонимании между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и одним из коммерческих банков Узбекистана для осуществления проектов в сфере производственной кооперации и и нтеграции цифровых систем .

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