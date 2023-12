Source: MIL-OSI Russian Language News

Председательство России в СНГ в 2024 году придаст новый импульс объединению. В числе ключевых направлений – формирование общего транспортного рынка, обеспечение свободного движения продукции на пространстве СНГ. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил «на полях» Совета глав правительств СНГ в Москве.

«В год своего председательства Россия будет выступать за создание специальной площадки под эгидой банков СНГ для развития независимой финансовой инфраструктуры Содружества, – подчеркнул глава ведомства. – Будем продолжать работу по переходу на расчеты на валютах. Для этого будем развивать систему передачи финансовых сообщений, сеть взаимных корреспондентских счетов в нацвалютах, биржевые инструменты торговли товарами в нацвалютах и расширять географию приема карт МИР».

Развитие туризма в пространстве СНГ – ещё одно масштабное направление работы на предстоящее председательство. По словам министра, необходимо развивать не только традиционные, но и современные направления – обучающий, событийный, экотуризм, активные и экстремальные путешествия. За первую половину 2023 года при содействии Минэкономразвития взаимный поток туристов со странами СНГ приблизился к 5 млн человек. Задача – выйти на реализацию полного потенциала – в 10 млн туристов в год.

Торговля по-прежнему является основой сотрудничества стран СНГ. Несмотря на внешние вызовы, практически у всех стран Содружества наблюдается устойчивый рост экономики. За 9 месяцев 2023 года совокупный ВВП увеличился на 3,2%. Товарооборот России с СНГ за три квартала этого года вырос почти на 7% и достиг 6 трлн рублей.

