Политехники стали участниками тура по дельте реки Янцзы

Для укрепления российско-китайского инновационного сотрудничества в конце ноября посольство Китая в России и администрация провинции Цзянсу организовали тур ведущих российских научных и технологических экспертов по дельте реки Янцзы.

От России в мероприятии участвовали 12 человек, в том числе академики Российской академии наук, эксперты высокого уровня из университетов и научно-исследовательских институтов. Китай представляли академики Китайской академии наук, чиновники муниципального правительства г. Уси и департамента науки и технологий провинции Цзянсу, посольства Китая в России и другие эксперты. Политехнический университет в тур пригласил стратегический партнер — Цзянсуский исследовательский институт индустриальных технологий (JITRI), на базе которого функционирует офис СПбПУ в Нанкине.

Ключевым событием тура стало торжественное заседание российских и китайских экспертов, которое прошло в городе Уси 21 ноября. В нем приняли участие и.о. директора Института энергетики Виктор Барсков, аспирант Высшей школы энергетического машиностроения Гун Бовэнь и главный научный сотрудник Института передовых производственных технологий Владимир Конаков. На мероприятии Виктор Барсков выступил с докладом о ключевых научных направлениях Института энергетики СПбПУ и рассказал о перспективных исследовательских проектах.

«Институт энергетики имеет большой опыт выполнения НИОКР для российской и зарубежной промышленности, поэтому нам есть что предложить китайским коллегам, — пояснил Виктор Барсков. — Одно из перспективных направлений — турбиностроение. Турбинные установки нашей разработки имеют уникальные показатели эффективности и компактности, могут быть изготовлены с применением аддитивных технологий. Институт энергетики готов развивать передовые научные направления с китайскими партнерами в рамках совместных проектов».

Одним из таких проектов является исследование газотурбинных установок, работающих на основе сверхкритического диоксида углерода. Эта программа будет реализовываться в ближайшие два года исследователями Политеха совместно с коллегами из Научно-исследовательского института автомобильной промышленности Университета Цинхуа при поддержке Цзянсуского исследовательского института индустриальных технологий.

Соглашение о старте проекта было подписано 13 ноября ректором СПбПУ Андреем Рудским во время визита в Китай. Команда политехников в составе профессора Виктора Рассохина, Виктора Барскова и Гуна Бовэня получит от китайской стороны финансирование на проведение исследований по созданию современной высокоэффективной углекислотной газотурбинной установки малой мощности. Совместная работа подразумевает исследование возможности эффективного сжигания различных топлив, в том числе низкокалорийных. Учёные изучат параметры, режимные и экологические характеристики газотурбинных установок с применением технологии цифровых двойников. 22 ноября в Нанкине состоялась первая очная встреча российской и китайской команды проекта в формате проектного семинара, где стороны утвердили план на ближайший год.

Тур продолжился в Шанхае, где специалисты посетили представительство Национального инновационного центра превосходства (NICE) в Шанхае. Виктор Барсков провёл переговоры с директором института высоких технологий Шанхайского отделения китайской академии наук, профессором Вэй Гуан Хуаном. Коллеги обсудили перспективы сотрудничества по различным научным направлениям, в том числе подготовку совместных заявок на научные гранты и публикации, а также спланировали взаимодействие институтов и график дальнейших визитов.

Помимо деловых мероприятий эксперты посетили крупнейшие научно-исследовательские институты дельты реки Янцзы (г. Шанхай, провинции Цзянсу, Анхой и Чжэцзян). Учёные познакомились с работой и возможностями Цзянсуского исследовательского института индустриальных технологий и Научно-исследовательского института промышленных технологий города Уси. Эти два института функционируют как комплексные научно-технические инновационные платформы, оказывающие поддержку высокотехнологичным проектам и компаниям. Одним из приоритетов является развитие кооперации с российскими университетами и научными организациями для создания совместных прорывных инноваций. Также состоялись визиты на площадки Инновационного центра прикладных технологий интегральных схем «Цзицуй», индустриального парка Сучжоу и других инновационных центров. В ближайшее время СПбПУ и Цзянсуский исследовательский институт индустриальных технологий (JITRI) планируют продолжить деловые поездки экспертов для эффективного развития сотрудничества между научными группами Политеха и китайскими организациями, входящими в систему JITRI.

